Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Obiettivo la sprint di Pechino 2022. Vorrei essere come Peter Sagan”

È sicuramente una delle stelle degli sport invernali italiani. Federico Pellegrino inizia oggi il suo cammino nella nuova Coppa del Mondo di sci di fondo, con una sprint a tecnica classica in quel di Ruka (Finlandia), la specialità nella quale ha agguantato la medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi di PyeongChang. L’azzurro non vuole fermarsi e punta dritto al nuovo quadriennio che porterà ai Giochi di Pechino 2022.

Il giudizio sul quadriennio trascorso: “Sono soddisfattissimo, perché ho ottenuto risultati che mai mi sarei aspettato. Però, per come sono fatto, qualcosa da “limare” la trovo sempre” le parole del nativo di Aosta al Corriere dello Sport.

Obiettivi per il futuro: “Il piano A porta alla sprint a skating di Pechino 2022. Avrò la stessa età che aveva Hattestad a Sochi 2014 e, quindi, se ce l’ha fatta lui a vincere l’oro lì, posso farcela anche io. Era già stato campione del mondo a skating nel 2009, perciò sarebbe più o meno la strada che posso percorrere anche io: perché non provarci? Saranno gli eventi di questi anni a dire se sarò pronto per questo piano o se, nel frattempo, dovrò rivederlo”.

Tra le varie letture c’è la biografia di Peter Sagan, ciclista tre volte campione del mondo negli ultimi anni: “È un personaggio particolare e, pur se diverso da me, lo apprezzo tantissimo. Nel mio sport, per ottenere risultati devo coinvolgere tante persone e tanto tempo di tanti lavoratori: lui invece non ha bisogno di treni, si aggancia a quello degli altri. Vorrei essere sciolto come lui e meno calcolatore a volte. Però sono fatto così”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo