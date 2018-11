Sci alpino, Elena Fanchini: “Non ho annunciato il ritiro. Penso a programmare la mia guarigione”

Elena Fanchini ha parlato in merito al video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui, in lacrime, esprimeva la propria amarezza per l’infortunio occorsole durante un allenamento a Copper Mountain.



Lo sfogo della bresciana, che era tornata sugli sci dopo aver sconfitto un tumore, poteva lasciar pensare a un probabile annuncio di ritiro ma la 33enne ha voluto puntualizzare tramite la Fisi: “Lo sfogo sulla mia pagina Instagram è dovuto solamente ad un momento di sconforto, arrivato in un altro periodo sfortunato della mia vita sportiva. Non ho mai annunciato alcun tipo di ritiro, il mio unico pensiero è esclusivamente quello di eseguire gli accertamenti clinici programmati al mio rientro in Italia e programmare al meglio la mia completa guarigione. Solo quando avrò superato anche questo infortunio deciderò quale sarà il mio futuro“.

Elena tornerà a casa nella giornata di lunedì e a Brescia si sottoporrà a ulteriori esami in collaborazione con la Commissione Medica della Fisi. Nel frattempo le compagne di Nazionale si preparano per le gare di Killington (USA): nel weekend sono previsti un gigante e uno slalom validi per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino.













Foto: PHOTOMDP / Shutterstock.com