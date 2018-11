Sci alpino, Elena Fanchini in lacrime dopo l’infortunio: “Una batosta”. Ritiro in vista?

Elena Fanchini sta attraversando un momento davvero molto difficile della propria carriera, era tornata a sciare dopo aver sconfitto un tumore ma purtroppo si è gravemente infortunata in allenamento pochi giorni fa a Copper Mountain. La bergamasca si è procurata tra le altre cose la frattura della testa del perone e lunedì tornerà in Italia per ulteriori accertamenti, ma la botta fisica e morale è stata davvero molto importante.



La 33enne aveva messo tutta se stessa per cercare di sconfiggere la malattia che l’aveva colpita alla vigilia delle Olimpiadi di PyeongChang 2018, questa ulteriore batosta proprio non ci voleva e in un video pubblicato sul suo profilo Instagram è scoppiata in lacrime mentre raccontava la sua recente esperienza. Non sarà facile rialzarsi anche questa volta, queste dichiarazioni potrebbero lasciare presagire un possibile annuncio di ritiro ma speriamo che l’azzurra combatta ancora e che riesca a tornare nuovamente sugli sci.

Le parole di Elena Fanchini: “La caduta è stata purtroppo molto brutta. Nella caduta ho riportato la frattura della testa del perone e anche una lieve frattura del piatto tibiale della gamba sinistra e ho rotto anche il pollice della mano sinistra. Lunedì rientrerò in Italia e sarò a Brescia per ulteriori esami. E’ stata una grande batosta, perché avevo iniziato e ci avevo creduto, sono contento di essere tornata per questi cinque giorni e sono riuscita a superare la malattia. Anche se solo per cinque giorni, ho raggiunto il mio obiettivo che era di guarire grazie a questo sport”.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com