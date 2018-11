Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Nicole Schmidhofer in vetta nella terza prova di Lake Louise, azzurre lontane

L’austriaca Nicole Schmidhofer è stata la più veloce della terza prova della discesa libera di Lake Louise, località canadese che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. Scesa con il pettorale n.11, la 29enne nativa di Friesach ha ottenuto il tempo di 1’48″37, confermando di apprezzare decisamente le nevi nordamericane. Settima nella prima prova di martedì e seconda in quella di mercoledì, la Schimdhofer ha sciato con estrema sicurezza, assecondando le asperità della pista. Pensare che possa essere tra le favorite in vista della gara di domani non è certo così ardito.

Alle sue spalle troviamo il bronzo olimpico in superG a PyeongChang Tina Weirather, distanziata di 32 centesimi, mentre è terza la tedesca Kira Weidle, la migliore della seconda prova di ieri. Sorprende decisamente la campionessa statunitense delle discipline tecniche Mikaela Shiffrin, convincente anche nella velocità. La leader della Coppa del Mondo si è classificata, infatti, in quarta posizione ad appena 51 centesimi dalla leader. Alle sue spalle la rientrante slovena Ilka Štuhec che, reduce dal brutto infortunio della scorsa annata, ha fatto vedere di aver ritrovato subito le giuste sensazioni sugli sci, fermandosi a 0″72 dalla Schmidhofer.

In chiave italiana la migliore è stata Nicol Delago, 17esima con il tempo di 1’50″16, lo stesso della tedesca Viktoria Rebensburg. A seguire troviamo Nadia Fanchini 21esima (1’50″47), preceduta dalla ceca Ester Ledecka, oro a Cinque Cerchi in superG sulle nevi orientali. Ancora più distante Federica Brignone, 36esima, a conferma dello scarso gradimento del tracciato, preceduta dalle compagne di squadra Francesca Marsaglia (24esima) ed Elena Curtoni (32esima).

Ordine di arrivo terza prova discesa libera femminile – Lake Louise

1 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:48.37

2 WEIRATHER Tina LIE 1:48.69 +0.32

3 WEIDLE Kira GER 1:48.86 +0.49

4 SHIFFRIN Mikaela USA 1:48.88 +0.51

5 STUHEC Ilka SLO 1:49.09 +0.72

5 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:49.09 +0.72

7 GISIN Michelle SUI 1:49.10 +0.73

8 HAEHLEN Joana SUI 1:49.24 +0.87

9 SCHEYER Christine AUT 1:49.26 +0.89

10 HUETTER Cornelia AUT 1:49.34 +0.97

17 DELAGO Nicol ITA 1:50.16 +1.79

21 FANCHINI Nadia ITA 1:50.47 +2.10

24 MARSAGLIA Francesca ITA 1:50.74 +2.37

32 CURTONI Elena ITA 1:51.03 +2.66

36 BRIGNONE Federica ITA 1:51.64 +3.27

41 HOFER Anna ITA 1:52.06 +3.69













Foto: Pier Colombo