Sci alpino, Coppa del Mondo 2019: Kira Weidle prima nella prova di Lake Louise, Nadia Fanchini 11^

Kira Weidle fa saltare il banco nella seconda prova della discesa libera di Lake Louise, località canadese che nel weekend ospiterà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino femminile. La tedesca, scesa col pettorale 2, è riuscita a regolare la concorrenza chiudendo con il tempo di 1:49.26: la teutonica è stata impeccabile nella seconda parte del tracciato e così ha chiuso al comando. La 22enne nativa di Stoccarda, che non vanta grandissimi risultati nel massimo circuito, è riuscita a brillare e si candida a un ruolo di possibile outsider in vista della gara. Rispondono presente le austriache Nicole Schmidhofer e Cornelia Huetter, rispettivamente seconda e quarta a 0.59 e 0.83 secondi di ritardo.



La rientrante slovena Ilka Shuhec fa capire di essere in palla e sicuramente nel fine settimana cercherà di battere un colpo, oggi la balcanica è terza a 79 centesimi di ritardo dalla leader. Oggi non ci sono state grandissimi inserimenti con i pettorali molto alti come era successo ieri ma non mancano le sorprese: un’ottima Mikaela Shiffrin fa registrare l’ottavo tempo (a 1.30), un centesimo peggio dell’austriaca Anna Veitch che si è accodata alle spalle delle svizzere Lara Gut (a 0.92) e Michelle Gisin (a 1.18). La migliore italiana è Nadia Fanchini, undicesima a 1.73, mentre le altre azzurre sono decisamente più attardate: Federica Brignone 22esima a 2.20, Nicol Delago 24esima a 2.33, Elena Curtoni (a 3.08) e Anna Hofer (a 4.66) chiudono fuori dalle trenta.













Foto: Pier Colombo