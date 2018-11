Scherma, Coppa del Mondo 2018-2019: Elisa Di Francisca eccezionale! Trionfa ad Algeri al rientro in pedana, sul podio anche Martina Batini

Un rientro in pedana eccezionale per Elisa Di Francisca, che dopo due anni di stop per la maternità, torna subito al successo, imponendosi sulle pedane di Algeri nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto femminile. La 35enne jesina aveva gareggiato per l’ultima volta in ambito internazionale alle Olimpiadi di Rio 2016, quando conquistò la medaglia d’argento. Una giornata davvero speciale per i colori azzurri, perché anche Martina Batini sale subito sul podio dopo la pausa per la gravidanza, chiudendo al terzo posto, superata in semifinale proprio da Di Francisca per 15-6.

Di Francisca ha realizzato dei grandi assalti, dimostrando di non aver perso quei colpi straordinari che le avevano fatto vincere tanto in carriera. L’azzurra ha sconfitto nettamente in finale la giapponese Sera Azuma con il punteggio di 15-11. La jesina ha aperto il torneo superando 7-6 la nipponica Yuka Ueno, poi ha battuto 15-13 la romena Malina Caligareanu e 11-7 la cinese Yiting Fu. Ai quarti Di Francisca ha sconfitto 15-10 la russa Larissa Korobeynikova, prima di imporsi nel derby azzurro con Batini, anche lei autrice di un torneo oltre le aspettative. La toscana nei quarti è riuscita a battere 15-11 la campionessa iridata in carica Alice Volpi. In precedenza Batini aveva invece superato in successione 15-12 la polacca Martyna Jelinska, 15-13 Camilla Mancini e 15-7 la giapponese Sumire Tsuji.

Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, si ferma ai piedi del podio la giovanissima Martina Favaretto, sconfitta 10-8 dalla russa Inna Deriglazova. Agli ottavi era stata eliminata Francesca Palumbo, superata 13-8 da Volpi, mentre ai sedicesimi Erica Cipressa, battuta 15-11 da Azuma. Nel primo assalto di giornata erano invece uscite Arianna Errigo (10-15 con la polacca Katarzyna Lachman), Elisa Vardaro (8-15 con l’altra polacca Martyna Dlugosz), Valentina De Costanzo (3-15 con l’ungherese Fanny Kreiss) e Chiara Cini (9-15 con Palumbo). L’unica italiana eliminata ieri nelle qualificazioni era stata Beatrice Monaco (3-15 con Yiting Fu).













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma