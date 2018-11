Scacchi, Mondiale 2018: Caruana-Carlsen allo spareggio. Come funziona? Il regolamento e la durata

Alla fine, spareggio fu. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, dopo 12 partite, ancora non si sono scrollati di dosso una parità particolare, perché non c’è stata neanche una vittoria nelle loro partite a cadenza classica. Andiamo a vedere come funzionano gli spareggi che dovranno affrontare, che sono una peculiarità dei match mondiali di scacchi fin dall’adozione del format a 12 incontri, datata 2006.

I due giocatori si ritroveranno uno di fronte all’altro mercoledì 28 ottobre alle 16 per disputare quattro partite a cadenza veloce, detta anche rapid. Entrambi avranno, per ogni partita, 25 minuti a testa più 10 secondi di incremento per ogni mossa eseguita. Se da queste quattro partite (o dalle prime tre, se già ci sarà il vantaggio sufficiente) emergerà un vincitore, il match si fermerà, altrimenti proseguirà con gli spareggi blitz, fatto finora mai accaduto.

Le partite a cadenza blitz, o lampo, si giocano con un tempo di 5 minuti per giocatore più 3 secondi di incremento a mossa. E’ previsto che si possano giocare fino a cinque mini-match di due incontri, per un totale potenziale di dieci partite. Naturalmente, appena un mini-match vedrà prevalere uno dei due, gli altri non saranno giocati. Nel caso, in verità di molto basse probabilità, che dopo tutte queste 14 partite nessuno abbia superato l’altro, si va a giocare l’Armageddon.

L’Armageddon è l’ultima spiaggia, con la quale il match terminerà in qualsiasi caso. Il Bianco avrà cinque minuti sull’orologio e il Nero ne avrà quattro. Non ci saranno incrementi per 60 mosse, mentre dalla sessantunesima a ogni tratto si aggiungeranno tre secondi a testa. Il Bianco è obbligato a vincere, perché il Nero, in questa modalità, può prevalere anche con la patta. L’eventuale vincitore di questa partita sarà dichiarato Campione del Mondo. Ad oggi, l’Armageddon si è giocato molto raramente (esempio famoso: World Cup 2015, che qualificava per il torneo dei Candidati 2016. Ian Nepomniachtchi (Russia) e Hikaru Nakamura (USA) vi pervennero nel terzo turno del tabellone a eliminazione diretta).