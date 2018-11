Scacchi, Caruana-Carlsen: Spareggio Mondiale 2018. Quando si gioca? Data, programma, orari e tv

Dopo aver pattato tutte e 12 le partite a cadenza classica, Magnus Carlsen e Fabiano Caruana si ritroveranno mercoledì, a Londra, per quella che in qualunque caso è l’ultima giornata del loro match valido per il titolo mondiale di scacchi 2018.

Non era mai accaduto che in una sfida iridata tutte le partite a tempo normale finissero senza un vincitore, e in ogni caso pochissimi erano stati i casi (anche in ragione di format ben diversi da quello attuale) di estrema scarsità di vittorie. Qui si è passati dall’estrema scarsità all’assenza completa di successi, e così questo confronto tra i due massimi esponenti delle 64 case dovrà passare da un’unica giornata che sarà ricchissima di emozioni. Per tre volte, da quando si gioca sulle 12 partite, si è arrivati a questo sistema per dirimere la contesa: a Carlsen è già capitato due anni fa, contro il russo Sergej Karjakin, e gli è andata bene, poiché dopo due patte ha conseguito due vittorie, di cui l’ultima con un’estremamente brillante combinazione. Fino ad oggi non si è mai andati oltre le partite da 25’+10″ a testa, ma nel caso in cui ciò accadesse, le partite blitz durerebbero 5’+3″ di incremento. L’Armageddon è una possibilità ancora molto lontana, ma esistente.

Magnus Carlsen e Fabiano Caruana giocheranno gli spareggi a tempo veloce del loro match per il titolo mondiale di scacchi nella giornata di mercoledì 28 novembre. Sarà possibile seguire le loro gesta in diretta streaming, mossa dopo mossa, sul sito ufficiale della manifestazione, www.worldchess.com. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per avere un quadro completo della situazione.

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE

Ore 16 – Magnus Carlsen (Norvegia)-Fabiano Caruana (Stati Uniti) – Spareggi