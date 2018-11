LIVE Caruana-Carlsen, Spareggio Mondiale Scacchi 2018 in DIRETTA: 28 novembre, il giorno del giudizio. Rapid e Lampo per evitare l’Armageddon…

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli spareggi a cadenza veloce del match per il titolo mondiale di scacchi tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana. Il norvegese e l’italoamericano hanno chiuso le partite a cadenza regolare sul 6-6, con dodici patte su dodici.

I giorni dal 9 al 26 novembre non sono stati in grado di dirimere la questione più importante su cui si interroga il mondo scacchistico: chi è il miglior giocatore del mondo? Carlsen e Caruana, dopotutto, sono anche i primi due giocatori del ranking mondiale stilato dalla FIDE: una situazione che non si verificava dai tempi dei cinque match consecutivi tra Garry Kasparov e Anatoly Karpov, che hanno infiammato la seconda metà degli Anni ’80. I favori del pronostico, in questi spareggi rapid, vanno al Campione del Mondo in carica, che dal 2007 ha vinto tutti gli spareggi che gli sono toccati in sorte, compreso quello con l’ultimo K russo apparso nel panorama scacchistico, Sergey Karjakin, nel 2016 per tenersi la corona iridata. Qualche statistica: il norvegese e l’italoamericano, nelle poche partite rapid giocate tra di loro, hanno riportato due vittorie a testa ed una patta. Per quanto riguarda le partite blitz, ci sono 11 vittorie di Carlsen, 4 di Caruana e due patte. Di quegli undici successi, però, il Campione del Mondo ne ha ottenuti sei prima del 2014, il che significa che da quell’anno in poi c’è stato molto più equilibrio. Non dimentichiamo che, pur essendo Carlsen il numero uno al mondo sia nella classifica rapid della FIDE che in quella blitz (o lampo, che dir si voglia), tale posizione l’ha occupata anche Caruana nel 2014, quando giocava per l’Italia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli spareggi a tempo veloce del match mondiale di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti!

Credits: carlo fornitano / Shutterstock

Il regolamento delle partite di spareggio













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA