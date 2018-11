Scacchi, Mondiale 2018: Carlsen e Caruana pattano per la settima volta senza rischiare particolarmente

Settima partita, settima patta. Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non riescono in nessun modo a muovere in modo significativo il punteggio neppure oggi, così il match valevole per il titolo mondiale di scacchi si aggiorna sul 3,5-3,5.

Le poche cose rilevanti si sono viste in apertura: Carlsen ha evitato, comprensibilmente, di rigiocare 1. e4, visti i danni della sesta partita. Da 1. d4 si è di nuovo rientrati in un Gambetto di Donna Rifiutato, in cui le mosse sono state quelle della seconda partita fino alla decima, in cui Caruana ha riportato la donna nella sua casa di partenza, d8, per un piano strategico ben preciso, ma molto raro. Dopo aver evitato l’unico reale motivo di problemi alla dodicesima mossa, l’italoamericano è andato con successo verso una rapida sequenza di scambi, che ha prodotto un finale di alfiere e pedoni contro cavallo e pedoni totalmente patto: la posizione, infatti, non ha permesso di mostrare i punti di forza e debolezza di alcuno dei due pezzi considerati. In generale, alfiere e cavallo hanno la stessa forza teorica, ma in pratica ci sono delle tipologie di posizioni in cui uno dei due pezzi è più forte dell’altro. Non è stato questo il caso, e quindi è stata siglata la patta alla quarantesima mossa. Il match riprenderà domani, con Caruana in possesso del Bianco.

Di seguito la trascrizione della settima partita londinese con commenti:

BIANCO NERO M. Carlsen (NOR) F. Caruana (USA) 1. d4 Cf6 2. Cf3 d5 3. c4 e6 Come nella seconda partita, i due rientrano nel Gambetto di Donna Rifiutato. 4. Cc3 Ae7 5. Af4 O-O La variante principale. 6. e3 c5 7. dxc5 Axc5 8. Dc2 Cc6 Ci sono tre alternative più o meno equivalenti a questo punto. Dc2 è una di esse. 9. a3 Da5 10. Cd2 Dd8 La donna nera che indietreggia può far storcere più di qualche naso, ma, per quanto rara, è stata giocata. Con la decima mossa termina l’uguaglianza con la seconda partita di questo match. A questo punto Carlsen s’è preso del tempo, forse perché non del tutto certo del da farsi. 11. Cb3 Ab6 Entrambi fanno la scelta più consigliabile. Avesse giocato 11… Ae7, Caruana avrebbe dovuto fare i conti con una statistica che vede solo vittorie del Bianco con quella continuazione. 12. Ae2 De7 13. Ag5 dxc4 14. Ad2 Ae5 15. O-O Ad7 Una parte della battaglia si sposta sul pedone c nero, che però non è necessario catturare subito. Fin qui, di base, si seguono le classiche regole dello sviluppo dei pezzi negli scacchi. 16. Af4 Cg6 17. Ag3 Ac6 18. Axc4 Ac7 19. Tfd1 Tfd8 Comincia da qui il gioco delle semplificazioni. 20. Txd8+ Txd8 21. Td1 Txd1+ 22. Dxd1 Cd5 23. Dd4 Cxc3 24. Dxc3 Axg3 In un attimo spariscono tutte le torri, due alfieri e due cavalli. 25. hxg3 Dd7 26. Ad3 b6 27. f3 Ab7 28. Axg6 hxg6 Da questo momento in poi diventa palese l’impossibilità di prendere, a gioco corretto, qualunque tipo di vantaggio. Un finale di alfiere e pedoni contro cavallo e pedoni di questo genere è inevitabilmente patto. 29. e4 Dc7 30. e5 Dc5+ 31. Rh2 Aa6 32. Cd6 Dxc3 33. bxc3 f6 34. f4 Rf8 35. Rg1 Re7 36. Rf2 Rd7 37. Re3 Af1 38. Rf2 Aa6 39. Re3 Af1 40. Rf2 patta La fine naturale. Punteggio del match: 3,5-3,5