LIVE Caruana-Carlsen, Mondiale scacchi 2018 in DIRETTA: gara-8, prosegue la battaglia dei due migliori giocatori del globo

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava partita del match tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana, valevole per il titolo di Campione del Mondo di scacchi. Il norvegese e l’italoamericano vi entrano sul punteggio di 3,5-3,5 scaturito dalle prime sette partite, tutte patte.

Dopo i fuochi d’artificio di venerdì, ieri c’è stato un incontro battagliero, sì, ma non troppo, con nessuno dei due giocatori mai davvero in grado di fare la differenza. Bisogna fare una particolare attenzione a questa ottava partita, poiché due anni fa, nel match Carlsen-Karjakin, fu proprio a questo punto che si verificò il primo grande scossone, con l’inattesa vittoria del russo. Ci vollero due partite al Campione del Mondo per sfondare la sua linea difensiva, fino a quel momento praticamente inespugnabile, e per arrivare poi ai “suoi” spareggi a tempo veloce, in cui diede spettacolo per tornare sul trono iridato. Tuttavia, un Carlsen-Caruana non è, per mille ragioni, un Carlsen-Karjakin. Per concludere, va annotato il fatto che il nativo di Miami oggi giocherà con il Bianco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della settima partita della sfida iridata di scacchi 2018, tra Magnus Carlsen e Fabiano Caruana: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, mossa dopo mossa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00. Buon divertimento a tutti!

