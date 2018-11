Rugby, Test Match novembre 2018: tutto facile per Galles ed Inghilterra, vince la Georgia

Secondo sabato importante per il mese di novembre nel mondo del rugby: tantissimi i Test Match che si sono disputati nel pomeriggio odierno (fondamentale anche la serata, con, su tutte, la super sfida tra Irlanda e Nuova Zelanda). Le più attese nel pomeriggio, oltre ovviamente all’Italia di O’Shea che a Padova è uscita sconfitta non senza un po’ di amaro in bocca (clicca qui per la cronaca dell’incontro) erano Galles ed Inghilterra. Le squadre britanniche non hanno tradito le attese: i Dragoni sono andati a valanga su Tonga, con un secondo tempo da 50 punti (74-24 il risultato), mentre il XV della Rosa si è imposto nettamente sul Giappone per 35-15. Torna alla vittoria anche la Georgia, dopo la sconfitta di settimana scorsa in Italia a Firenze: successo per 27-19 dei Lelos sulle Samoa. Successi anche per Fiji e Spagna, rispettivamente su Uruguay e Namibia.

Questi tutti i risultati dei Test Match nel pomeriggio:

Romania-USA 5-31

Uruguay-Fiji 7-68

Italia-Australia 7-26

Georgia-Samoa 27-19

Galles-Tonga 74-24

Spagna-Namibia 34-13

Inghilterra-Giappone 35-15













Foto: FIR (utilizzo editoriale)