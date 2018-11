Rugby femminile, Test Match novembre 2018: Scozia-Canada 25-28. Le europee sfiorano l’impresa ma restano fuori dalla top ten mondiale

Si chiude anche per le donne la finestra autunnale di Test Match internazionali di rugby: nell’ultima sfida in programma la Scozia va vicina ad una storica impresa con il Canada. Le nordamericane escono vittoriose per 25-28 ma a lungo restano indietro nel punteggio rischiando una sconfitta pesantissima in termini di ranking mondiale.

Nel primo tempo partenza lampo delle padrone di casa che passano a condurre subito con un piazzato di Nelson per il 3-0, ma le nordamericane rispondono già al 4′ con Miller che va in meta e poi trasforma. Al 22′ ancora ospiti in meta, con Levale, poi Miller converte per il 3-14, ma nel finale di frazione ecco la riscossa delle scozzesi: al 34′ meta di Evans, al 4’0 schiaccia in mezzo ai pali Konkel, Martin trasforma mandando le squadre al riposo sul 15-14 per la Scozia.

Nella ripresa al 43′ nuovo vantaggio ospite con la meta di Beukenboom trasformata da Patrinos, mentre al 57′ Thomson sigla la meta che riporta a -1 le scozzesi sul 20-21. Il Canada però risponde subito ed al 60′ Slevinsky va in meta, mentre Patrinos, centrando nuovamente i pali, porta la formazione nordamericana ancora oltre la distanza di break sul 20-28. Finale ancora scozzese: al 67′ Wassell va ancora in meta per il 25-28, ma per la terza volta le europee non convertono. Al 77′ l’ultima occasione fallita dalle padrone di casa: dalla piazzola Thomson non trova i tre punti che avrebbero significato il 28 pari. Finisce invece con il seguente punteggio: Scozia-Canada 25-28.













Foto: Ettore Griffoni