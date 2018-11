Rugby, Test Match novembre 2018: spettacolare vittoria della Nazionale femminile, battuto il Sudafrica 35-10

Ancora una volta Italia-Sudafrica a novembre, nei Test Match di rugby, favorisce il Bel Paese. La situazione, rispetto a quella di due anni fa a Firenze però è molto diversa: questa volta sono le donne ad imporsi sulle rivali sudafricane, battendole nello scontro diretto per 35-10 allo stadio Chersoni di Prato. Seconda vittoria in questo autunno davvero splendido per le azzurre.

Partono forti le ospiti, che vanno in meta (l’unica della partita) dopo 5′ con Mpupha. Poi, nel durissimo campo fangoso di Prato, si scatenano le azzurre: Stefan e Giordano in meta per il 16-7 di metà gara. Ancora Stefan, una meta tecnica e Arrighetti sul finale per arrotondare il risultato e far esultare il pubblico di casa.

Italia-Sudafrica 35-10

Italia: 15 Manuela Furlan (c), 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Jessica Busato, 11 Sofia Stefan, 10 Veronica Madia, 9 Sara Barattin, 8 Elisa Giordano, 7 Giada Franco, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Lucia Gai, 2 Melissa Bettoni, 1 Gaia Giacomoli.

A disposizone: 16 Silvia Turani, 17 Eleonora Ricci, 18 Sara Tounesi, 19 Miriam Pagani, 20 Francesca Sberna, 21 Micol Cavina, 22 Annamaria Gizzi, 23 Camilla Sarasso.

Marcatori Italia

Mete: Stefan (7, 57), Giordano (40), meta tecnica (64), Arrighetti (74)

Trasformazioni: Sillari (74)

Calci di punizione: Sillari (15, 22)

Sudafrica: 15 Vuyolwethu Maqholo, 14 Nosiphiwo Goda, 13 Zintle Mpupha, 12 Demi Nel, 11 Alana-Lee Horne, 10 Kirsten Conrad, 9 Tayla Kinsey, 8 Aseza Hele, 7 Sinazo Mcatshulwa, 6 Lusanda Dumke, 5 Nolusindiso Booi (c), 4 Bernice Strydom, 3 Katlego Moremi, 2 Lindelwa Gwala, 1 Babalwa Latsha.

A disposizione: 16 Annique Geswind, 17 Thantaswa Macingwane, 18 Nthabiseng Marutla, 19 Karthy Dludla, 20 Charmaine Kayser, 21 Pennbry McNamara, 22 Fundiswa Plaatjie, 23 Snenhlanhla Shozi.

Marcatori Sudafrica

Mete: Mpupha (5)

Trasformazioni: Nel (5)

Calci di punizione: Nel (45)













Foto: LPS/Alfio Guarise