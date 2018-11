Rugby, Test Match novembre 2018: tutti i risultati di sabato 24 novembre. Vittorie sofferte per Galles ed Inghilterra, perde la Francia

Nella giornata della disastrosa prestazione dell’Italia allo Stadio Olimpico al cospetto degli All Blacks scatenati, sono andati in scena davvero tantissimi Test Match in quest’ultima tornata di grande rugby a novembre. Ci si attendeva spettacolo a Twickenham e così è stato tra Inghilterra ed Australia: il XV della Rosa ha sfruttato la crisi nera dei Wallabies (che sabato scorso hanno sofferto anche a Padova con l’Italia) per portarsi a casa il match per 37-18 dopo un primo tempo davvero equilibratissimo. A salire in cattedra il solito, infallibile, Farrell. Discorso simile a Cardiff: i padroni di casa Gallesi, reduci da una striscia di vittorie mostruosa, non si fermano e continuano a timbrare il cartellino. Questa volta ad arrendersi sono gli Springbooks: il Sudafrica esce sconfitto per 20-11, frutto di un primo tempo super per i Dragoni e di una meta di Biggar sul finale. Fa fatica ma passa anche la Scozia: ennesima sconfitta di misura per l’Argentina, con i Pumas che oggi non sono riusciti ad andare in meta e si sono dovuti affidare al piede di Sanchez. Un primo tempo inatteso, con un po’ di fatica (forse anche la trasferta di inizio mese si fa sentire), ma poi l’Irlanda fa la voce grossa e domina con gli Stati Uniti, apparsi comunque in crescita. Successi anche per Uruguay (in trasferta sulla Romania), Georgia (in casa su Tonga) e Giappone (in trasferta sulla Russia). Clamorosa sconfitta della Francia in casa contro Fiji:

Andiamo a rivivere questo sabato 24 novembre con tutti i risultati:

15.00 Italia-Nuova Zelanda 3-66

15.00 Romania-Uruguay 20-27

15.00 Georgia-Tonga 20-9

15.00 Russia-Giappone 27-32

15.30 Scozia-Argentina 14-9

15.30 Inghilterra-Australia 37-18

18.20 Galles-Sudafrica 20-11

19.30 Irlanda-USA 57-14

20.45 Francia-Fiji 14-21













