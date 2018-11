Rugby, Test Match Italia-Georgia: orario d’inizio e su che canale vederla in tv gratis e in chiaro

Oggi sabato 10 novembre si gioca Italia-Georgia, test match di rugby che andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze. Nel capoluogo toscano gli azzurri andranno a caccia di una vittoria fondamentale contro un avversario che ci precede nel ranking internazionale e che da tempo spera di prendere il nostro posto nel Sei Nazioni: i Lelos stanno convincendo a suon di risultati mentre i ragazzi di Conor O’Shea faticano a ingranare e stentano a vincere.

Oggi l’Italia dovrà mettere in campo grinta e orgoglio se vuole imporsi e operare il controsorpasso in classifica respingendo tutte le critiche, quello odierno è un incontro fondamentale per il nostro futuro più immediato e non dobbiamo farci sorprendere. Dopo la batosta rimediata contro l’Irlanda, la nostra Nazionale spera di reagire prontamente ma ci presenteremo con diverse assenze tra cui quella di Sergio Parisse.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Georgia, test match di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DMAX, in diretta streaming su DPLAY e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.



SABATO 10 NOVEMBRE:

15.00 Italia vs Georgia

ITALIA-GEORGIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su DMAX, in diretta streaming su DPLAY e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Di Cola