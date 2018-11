LIVE Italia-Georgia rugby, Test Match in DIRETTA: azzurri per scacciare l’incubo retrocessione dal Sei Nazioni

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di rugby tra Italia e Georgia, tra i Test Match autunnali: questa sera alle ore 15.00 toccherà alla formazione azzurra, che ospiterà i Lelos in una gara molto importante dal punto di vista del ranking internazionale e della permanenza della nostra Nazionale nel Sei Nazioni.

L’unico precedente ufficiale risale ormai a 15 anni fa: ad Asti nel 2003 vinse l’Italia per 31-22. In questi anni il rugby georgiano è molto cresciuto, fino ad imporsi a livello europeo al di fuori del Sei Nazioni, e soprattutto i nostri avversari di sabato prossimo appena due anni fa hanno vinto in trasferta contro Fiji e Tonga, pareggiando con Samoa, tre squadre oceaniche che tra le mura amiche sono state sempre indigeste agli azzurri.

Questi risultati hanno portato i georgiani a scalare il ranking, fino a piazzarsi davanti a noi e a pretendere di prendere il nostro posto nel più importante torneo europeo. Ecco perché a Firenze c’è in palio molto più di qualche punto nel ranking: bisogna vincere per superare i nostri avversari e dare un calcio alle loro pretese, facendo capire che il tempo del sorpasso nelle gerarchie continentali non è arrivato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Georgia, Test Match autunnale di rugby: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 circa. Buon divertimento a tutti (Foto: Lorenzo Di Cola).













