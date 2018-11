Rugby, Test Match 2018: tutte le partite di sabato 24 novembre. Spiccano Inghilterra-Australia e Galles-Sudafrica

Ultima tornata per quanto riguarda i Test Match di novembre: altra lunghissima giornata di spettacolare rugby domani, sabato 24. Andiamo a scoprire tutte le partite in programma.

Italia v All Blacks, ore 15 (Stadio Olimpico, Roma)

Georgia v Tonga, ore 15 (Tbilisi)

Sfida vista e rivista nei Test Match degli ultimi anni: sempre molto equilibrata, con i Lelos che però sono apparsi superiori. Anche questa volta dovrebbero farla da padroni.



Scozia v Argentina, ore 15.30 (BT Murrayfield Stadium, Edimburgo)

Quattro su quattro per gli scozzesi negli ultimi precedenti: il fattore campo del Murrayfield darà anche quel qualcosa in più ai padroni di casa che appaiono anche nettamente più in forma rispetto ai Pumas (per i sudamericani la vittoria sta diventando davvero un’ossessione).

Argentina: 15 Emiliano Boffelli, 14 Bautista Delguy, 13 Matias Moroni, 12 Jeronimo De La Fuente, 11 Ramiro Moyano, 10 Nicolas Sanchez, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Javier Ortega Desio, 7 Rodrigo Bruni, 6 Pablo Matera (c), 5 Tomas Lavanini, 4 Guido Petti, 3 Santiago Medrano, 2 Augustin Creevy, 1 Santiago Garcia Botta.

A disposizione: 16 Julian Montoya, 17 Juan Pablo Zeiss, 18 Lucio Sordoni, 19 Matias Alemanno, 20 Tomas Lezana, 21 Martin Landajo, 22 Matias Orlando, 23 Sebastián Cancelliere.

Inghilterra v Australia, ore 16 (Twickenham, Londra)

Il match più atteso di questo ultimo sabato di Test di novembre. Il XV della Rosa partirà da favorito, vista la condizione tutt’altro che al 100% da parte degli oceanici, che hanno addirittura sofferto in casa dell’Italia sabato scorso.

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Joe Cokanasiga, 13 Henry Slade, 12 Ben Te’o, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell (c), 9 Ben Youngs, 8 Mark Wilson, 7 Sam Underhill, 6 Brad Shields, 5 Courtney Lawes, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Ben Moon.

A disposizione: 16 Dylan Hartley, 17 Alec Hepburn, 18 Harry Williams, 19 Charlie Ewels, 20 Nathan Hughes, 21 Richard Wigglesworth, 22 George Ford, 23 Manu Tuilagi.

Australia: 1 Scott Sio, 2 Tolu Latu, 3 Sekope Kepu, 4 Izack Rodda, 5 Adam Coleman, 6 Jack Dempsey, 7 Michael Hooper (c), 8 David Pocock, 9 Will Genia, 10 Matt To’omua, 11 Jack Maddocks, 12 Bernard Foley, 13 Samu Kerevi, 14 Dane Haylett-Petty, 15 Israel Folau.

A disposizione: 16 Tatafu Polota-Nau, 17 Jermaine Ainsley, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Simmons, 20 Ned Hanigan, 21 Pete Samu, 22 Nick Phipps, 23 Sefa Naivalu.

Galles v Sudafrica, ore 18:20 (Principality Stadium, Cardiff)

Altra sfida che si preannuncia molto equilibrata e spettacolare: padroni di casa che appaiono favoriti. Per i Dragoni c’è una striscia davvero strepitosa di successi: otto su otto. Gli Springbooks sono apparsi molto altalenanti nelle ultime uscite.

Galles: 15 Liam Williams, 14 George North, 13 Jonathan Davies, 12 Hadleigh Parkes, 11 Josh Adams, 10 Gareth Anscombe, 9 Gareth Davies, 8 Ross Moriarty, 7 Justin Tipuric, 6 Dan Lydiate, 5 Alun Wyn Jones (c), 4 Adam Beard, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Nicky Smith.

A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Rob Evans, 18 Dillon Lewis, 19 Cory Hill, 20 Ellis Jenkins, 21 Tomos Williams, 22 Dan Biggar, 23 Owen Watkin.

Sudafrica: 15 Willie le Roux, 14 Sbu Nkosi, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Aphiwe Dyantyi, 10 Handré Pollard, 9 Embrose Papier, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (c), 5 Franco Mostert, 4 RG Snyman, 3 Frans Malherbe, 2 Malcolm Marx, 1 Steven Kitshoff.

A disposizione: 16 Bongi Mbonambi, 17 Thomas du Toit, 18 Vincent Koch, 19 Eben Etzebeth, 20 Francois Louw, 21 Ivan van Zyl, 22 Elton Jantjies, 23 Cheslin Kolbe.

Irlanda v Stati Uniti, ore 19:30 (Aviva Stadium, Dublino)

Tutto molto facile per i Verdi: dopo la strepitosa vittoria sugli All Blacks sarà davvero poco più di un allenamento la sfida con la banda a stelle e strisce.

Irlanda: 15 Will Addison, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Stuart McCloskey, 11 Darren Sweetnam, 10 Joey Carbery, 9 John Cooney, 8 Jack Conan, 7 Jordi Murphy, 6 Rhys Ruddock (c), 5 Iain Henderson, 4 Tadhg Beirne, 3 Finlay Bealham, 2 Niall Scannell, 1 Dave Kilcoyne.

A disposizione: 16 Rob Herring, 17 Cian Healy, 18 John Ryan, 19 Quinn Roux, 20 Josh van der Flier, 21 Luke McGrath, 22 Ross Byrne, 23 Sam Arnold.

USA: 15 W. Hooley, 14 B. Scully, 13 B. Campbell, 12 P. Lasike, 11 M. Brache, 10 W. Magie, 9 S. Davies, 1 T. Lamositele, 2 J. Taufete’e, 3 P. Mullen, 4 G. Peterson, 5 N. Civetta, 6 J. Quill, 7 H. Germishuys, 8 C. Dolan.

A disposizione: 16 D. Fawsitt, 17 C. Wenglewski, 18 D. Waldren, 19 S. Manoa, 20 D. Tameilau, 21 R. De Haas, 22 G. Moore, 23 R. Matyas.

Francia v Fiji, ore 21:05 (Stade Pierre-Mauroy, Lille)

La vittoria con l’Argentina ha ridato fiducia alla banda di Brunel che può battere anche la Nazionale oceanica.

Francia: 1 Jefferson Poirot, 2 Guilhem Guirado (c), 3 Rabah Slimani, 4 Sebastien Vahaamahina, 5 Yoann Maestri, 6 Wenceslas Lauret, 7 Arthur Iturria, 8 Louis Picamoles, 9 Baptiste Serin, 10 Camille Lopez, 11 Yoann Huget, 12 Gael Fickou, 13 Mathieu Bastareaud, 14 Teddy Thomas, 15 Benjamin Fall

A disposizione: 16 Julien Marchand, 17 Dany Priso, 18 Demba Bamba, 19 Felix Lambey, 20 Kelian Galletier, 21 Antoine Dupont, 22 Anthony Belleau, 23 Geoffrey Doumayrou

Fiji: 15 Metuisela Talebula, 14 Josua Tuisova, 13 Semi Radradra, 12 Jale Vatabua, 11 Vereniki Goneva, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Viliame Mata, 7 Peceli Yato, 6 Dominiko Waqaniburotu (c), 5 Leone Nakarawa, 4 Tevita Cavubati, 3 Manasa Saulo, 2 Sam Matavesi, 1 Campese Ma’afu.

A disposizione: 16 Mesulame Dolokoto, 17 Eroni Mawi, 18 Kalivati Tawake, 19 Albert Tuisue, 20 Semi Kunatani, 21 Henry Seniloli, 22 Alivereti Veitokani, 23 Eroni Sau













Foto: Alfio Guarise LPS