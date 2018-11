Pallanuoto femminile, il volto giovane del Setterosa: continuano i collegiali per le millennials azzurre

Squadra che vince non si cambia, ma si può integrare: il CT del Setterosa Fabio Conti ha diramato le convocazioni del Setterosa per l’ultimo collegiale in vista della prossima sfida di Europa Cup contro l’Ungheria. Approfittando dello stop della Serie A1, il tecnico ha plasmato un gruppo che ricalca quello vittorioso ad Eindhoven, con alcune interessantissime integrazioni.

Non si può parlare di sorpresa, ma di graditissima conferma per la giovane Lucrezia Cergol, talentuosa atleta del Trieste che ha già staccato un biglietto last minute per la prima trasferta in Olanda, bagnando la convocazione con una vittoria. Assieme a lei altre due giovanissime, nate nel terzo millennio: conferma a pieni voti per Dafne Bettini, unica convocata del Bogliasco, che le liguri hanno il merito di far giocare con buona continuità, permettendole di fare esperienza.

Accanto a questi due nomi riecco anche quello della terza millennial della spedizione: si tratta di Sofia Giustini, altra giovanissima entrata già in orbita Setterosa, che va a rimpolpare la colonia del Rapallo in Nazionale. Chissà che già nella sfida interna contro le magiare non sia tempo anche per loro di mettere la calottina azzurra in gara ufficiale…

Di seguito l’elenco completo delle convocate di Fabio Conti:

Elisa Queirolo (Padova)

Lucrezia Cergol (Trieste)

Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri e Giulia Gorlero (Catania)

Giulia Emmolo, Federica Lavi, Silvia Avegno, Giulia Viacava e Sofia Giustini (Rapallo)

Dafne Bettini (Bogliasco)

Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Izabella Chiappini (Roma)













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix / Shutterstock.com