Rugby, Test Match novembre 2018: Italia-Nuova Zelanda e quel sogno malcelato di compiere un’impresa storica

Italia-Nuova Zelanda, un anno prima: Azzurri ed All Blacks si incontreranno domani a Roma alle ore 15.00 per fare le prove generali del match che tra un anno opporrà le due compagini in Coppa del Mondo in Giappone. Gli oceanici si presenteranno senza cinque effettivi di rilievo, ma fanno comunque paura. I neozelandesi oltretutto avranno voglia di rivalsa dopo la sconfitta subita in Irlanda: come accaduto contro i Verdi, non saranno della partita Joe Moody e Sonny Bill Williams, infortunati, ma mancheranno anche Liam Squire e Samuel Whitelock, titolari sabato scorso, e Matt Todd, che era partito dalla panchina.

Il potenziale degli All Blacks è comunque immenso, anche se c’è qualche cambio nel XV titolare: il capitano, Kieran Read, è forse il numero otto più forte in circolazione e non si risparmierà neppure contro l’Italia, in mediana Beauden Barrett ci darà tanto filo da torcere. Occhio comunque a tutti i tre fratelli Barrett in campo. A Roma servirà una partita di grande sacrificio da parte degli italiani per contenere una formazione che non abbiamo mai battuto nella nostra storia. Una sconfitta onorevole è forse il massimo che in questo momento ci si possa attendere visto il livello delle due compagini, ma gli Azzurri dovranno giocare al meglio per riuscire nell’intento.

LE FORMAZIONI DI ITALIA-NUOVA ZELANDA

Di seguito il XV ufficiale scelto da Conor O’Shea:

15 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 11 caps)

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 54 caps)

13 Michele CAMPAGNARO (Wasps, 37 caps)

12 Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 14 caps)

11 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 4 caps)

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 42 caps)

9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 28 caps)

8 Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 24 caps)

7 Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 5 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 11 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 15 caps)

4 Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 108 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 16 caps)

2 Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 98 caps) – capitano

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 29 caps)

A disposizione:

16 Luca BIGI (Benetton Rugby, 14 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby,4 caps)

18 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 12 caps)

19 Marco FUSER (Benetton Rugby, 32 caps)

20 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 3 caps)

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 27 caps)

22 Luca MORISI (Benetton Rugby, 19 caps)

23 Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 14 caps)

Di seguito il XV ufficiale della Nuova Zelanda:

15 Damian McKenzie

14 Jordie Barrett

13 Anton Lienert-Brown

12 Ngani Laumape

11 Waisake Naholo

10 Beauden Barrett

9 TJ Perenara

8 Kieran Read – capitano

7 Ardie Savea

6 Vaea Fifita

5 Scott Barrett

4 Patrick Tuipulotu

3 Nepo Laulala

2 Dane Coles

1 Ofa Tuungafasi

A disposizione:

16 Nathan Harris

17 Karl Tu’inukuafe

18 Angus Ta’avao

19 Brodie Retallick

20 Dalton Papalii

21 Te Toiroa Tahuriorangi

22 Richie Mo’unga

23 Rieko Ioane













