Calcio, 13a giornata Serie A 2018-2019: Lazio-Milan la sfida più attesa, esordi in panchina per Nicola e Di Carlo con Udinese e Chievo

Archiviata la sosta per la Nazionale, riprende il campionato italiano di Serie A 2018-2019 di calcio. Tante sfide interessanti e ben due esordi in panchina nella tredicesima giornata che si aprirà domani, sabato 24 novembre, e si chiuderà con il posticipo di lunedì 26 novembre. Le partite più attese sono sicuramente quella tra Lazio e Milan, scontro diretto nella lotta per l’Europa, e il Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Ad aprire la giornata saranno Udinese e Roma domani pomeriggio. Prima panchina con i friulani per Davide Nicola, chiamato a sostituire l’esonerato Julio Velazquez dopo la sconfitta nello scontro salvezza con l’Empoli e i soli 9 punti raccolti in questo inizio di stagione. Nicola proverà a ripetere l’impresa di due stagioni fa con il Crotone e ripartirà dalla Roma di Di Francesco. I giallorossi sono ancora in cerca di continuità e vogliono replicare la bella vittoria contro la Sampdoria dello scorso turno. L’obbiettivo è rientrare in zona Champions approfittando anche dello scontro diretto tra Lazio e Milan.

Nel secondo anticipo la capolista Juventus accoglie la Spal. I bianconeri proveranno a prolungare la striscia record di questo inizio stagione: con la vittoria sul Milan, gli uomini di Allegri hanno firmato il massimo di punti (34) raccolti nelle prime dodici giornate nella storia della Seria A. La Spal invece ha raccolto appena 4 punti nelle ultime otto partite, dopo un ottimo avvio di campionato. La sfida di domani sarà proibitiva, ma la formazione di Semplici ha già vinto in casa di una grande squadra quest’anno sconfiggendo la Roma all’Olimpico e proverà a ripetere l’impresa.

La partita di sabato sera vedrà contrapposte due formazioni dall’umore diametralmente opposto. L’Inter di Spalletti sembrava aver trovato l’equilibrio perfetto tra gioco e risultati, ma nell’ultima giornata ha subito una pesante sconfitta a Bergamo che rischia di incrinare le certezze dei giocatori. Il tecnico toscano dovrà essere bravo a motivare la squadra per non rischiare di sottovalutare l’avversario. Il Frosinone infatti arriva da quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e una vittoria). La società ha confermato la fiducia in Moreno Longo e sta cominciando a raccogliere risultati dando concretezza all’obbiettivo salvezza.



Nella partita di domenica alle 12.30 andrà in scena il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. La squadra di D’Aversa, tornata in Serie A a tempo di record dopo il fallimento del 2015, vuole continuare a stupire contro un’altra delle sorprese di questo inizio di stagione, ovvero il Sassuolo di De Zerbi. Entrambe le formazioni si trovano nelle parti alte della classifica. La partita sarà anche la sfida tra due grandi ritorni di questa Serie A: Gervinho e Kevin Prince Boateng, protagonisti di un ottimo avvio di campionato.

Nel primo dei tre incontri in programma alle 15.00 si affronteranno Bologna e Fiorentina. Le due formazioni sembrano abbonate al pareggio: i rossoblu di Filippo Inzaghi hanno chiuso sul risultato di 2-2 tre delle ultime quattro partite, mentre i viola di Pioli arrivano addirittura da quattro 1-1 consecutivi. Entrambe le squadre dovranno cercare una vittoria per rilanciarsi nelle rispettive ambizioni.

Empoli e Atalanta daranno vita alla seconda sfida di domenica pomeriggio. Dopo la bella vittoria con l’Udinese, seconda panchina per Beppe Iachini, chiamato a risollevare la situazione della formazione toscana dopo un inizio di campionato in salita. Di fronte ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, rinvigorita dal successo sull’Inter e in piena rincorsa ad un posto in Europa.

Nell’ultimo match in programma alle 15.00 ci sarà il secondo esordio della giornata con la prima panchina al Chievo di Domenico Di Carlo, chiamato dopo le dimissioni di Gian Piero Ventura per cercare di raggiungere una miracolosa salvezza. Compito decisamente ostico per l’allenatore laziale che sfida al San Paolo il Napoli di Ancelotti. I partenopei, cinque vittorie e un pareggio tra le mura amiche in questa stagione, sono obbligati a vincere per continuare a tenere il passo dell’inarrestabile Juventus.

Grande attesa per la sfida delle 18.00 tra Lazio e Milan. In palio ci sarà il momentaneo quarto posto in classifica, obbiettivo di entrambe le formazioni. Un solo punto di differenza tra le due squadre, con i biancocelesti avanti. Simone Inzaghi sarà chiamato a scegliere tra Luis Alberto e Correa per affiancare Immobile in attacco, mentre Gattuso dovrà inventarsi qualcosa per il reparto difensivo visti gli infortuni di Caldara, Romagnoli e Musacchio. Momento delicato per i rossoneri, reduci dalla sconfitta con la Juventus e gravati dalle tante assenze. A centrocampo mancheranno Biglia e Bonaventura, mentre in attacco non ci sarà Higuain squalificato e al suo posto giocherà Cutrone.

A chiudere la domenica una partita dal significato particolare. Genoa e Sampdoria si affronteranno nel primo derby dopo la tragedia del ponte Morandi che ha colpito la città quest’estate. Le due formazioni si trovano a metà classifica, con i blucerchiati di Giampaolo avanti di un solo punto. Sfida delicata per Ivan Juric dopo le due sconfitte con Inter e Napoli e il malcontento espresso dalla società. Il Genoa si aggrapperà al bomber Piatek, a secco da quattro partite. Periodo non particolarmente fortunato anche per la Sampdoria, reduce da tre insuccessi consecutivi con Milan, Torino e Roma.

Nel posticipo di lunedì sera il Cagliari accoglie il Torino. La sfida vedrà uno di fronte all’altro due attaccanti azzurri in cerca di riscatto: Pavoletti, convocato da Mancini, non ha trovato spazio in Nazionale nonostante le 6 reti realizzate quest’anno; Belotti invece è stato escluso per la seconda volta di fila dalla scelte del commissario tecnico. La formazione di Maran si trova a metà classifica, tre punti dietro i granata di Mazzarri. Il Torino andrà in cerca del riscatto dopo la brutta sconfitta casalinga con il Parma che ne ha frenato la corsa verso un posto in Europa.

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 15.00 Udinese-Roma

ore 18.00 Juventus-Spal

ore 20.30 Inter-Frosinone

DOMENICA 25 NOVEMBRE

ore 12.30 Parma-Sassuolo

ore 15.00 Bologna-Fiorentina

ore 15.00 Empoli-Atalanta

ore 15.00 Napoli-Chievoverona

ore 18.00 Lazio-Milan

ore 20.30 Genoa-Sampdoria

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE

ore 20.30 Cagliari-Torino













roberto.pozzi@oasport.it

Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com