Probabili formazioni Italia-Portogallo, Nations League calcio 2019: Roberto Mancini pensa ad Immobile al centro del tridente offensivo

Sabato 17 novembre alle 20.45 l’Italia affronterà il Portogallo nell’ultima sfida della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. A San Siro gli azzurri devono battere i lusitani per poter sognare la qualificazione alla Final Four, che arriverà poi in caso di un risultato favorevole nella successiva sfida tra Portogallo e Polonia (clicca qui per le possibili combinazioni per la qualificazione). Andiamo quindi a scoprire le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni del match.

Roberto Mancini riproporrà come modulo il 4-3-3 ma sarà costretto a cambiare il terminale offensivo, visto l’infortunio di Bernardeschi. Al suo posto dovrebbe giocare Immobile, con al suo fianco Chiesa e Insigne. Un’altra ipotesi potrebbe essere quella dell’inserimento di Politano, con Insigne che andrebbe quindi ad occupare il centro del tridente, mentre Chiesa resterebbe sulla destra. Dovrebbero invece esserci pochi dubbi per gli altri reparti, con Verratti, Jorginho e Barella a centrocampo, mentre in difesa si punterà sull’esperienza dei centrali Bonucci e Chiellini e sulla qualità sulle fasce di Florenzi e Biraghi, in porta ci sarà Donnarumma.

Nel Portogallo ancora assente Cristiano Ronaldo con Fernando Santos che dovrebbe proporre un 4-3-2-1 con André Silva come unica punta, supportato da Bernardo Silvia e Pizzi. Alle loro spalle centrocampo a tre con Rúben Neves, William Carvalho e Rafa Silva. Dovremmo poi trovare João Cancelo e Mário Rui sulle fasce, accanto ai centrali Rúben Dias e Pepe, per comporre la linea difensiva davanti a Rui Patricio.

Probabili formazioni Italia-Portogallo



Italia (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; F.Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Portogallo (4-3-2-1): Rui Patricio; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Pizzi, Bernardo Silvia; André Silva. Ct: Fernando Silva













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: kivnl / Shutterstock.com