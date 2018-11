Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2018: Matteo Rizzo, il gioiellino azzurro dei record che non smette mai di stupire

14/10/2017: prima vittoria della storia italiana in una tappa Junior Grand Prix. 10 marzo 2018: primo podio italiano in campo maschile in un Campionato Mondiale Junior. 10 novembre 2018: primo podio italiano in campo maschile in una tappa Grand Prix della massima categoria. Il numero 10 accompagna i successi e i record più importanti di Matteo Rizzo, atleta azzurro che da un anno a questa parte registra un record dopo l’altro nella difficilissima specialità del singolo maschile di pattinaggio artistico.

Uno dei punti vincenti di Rizzo, alla luce del meraviglioso terzo posto conquistato all’NHK Trophy 2018, è la sua costanza nella realizzazione e la capacità di saper leggere bene la gara: in questo senso è da lodare la scelta di non agganciare il triplo toeloop dopo l’arrivo impreciso del triplo lutz dopo lo short program, saggia decisione spesso non presa da altri atleti ed atlete che, in modo scellerato, tentano il tutto per tutto rischiando una caduta che, il 99% delle volte, arriva. Nel segmento più lungo, oltre la realizzazione di alcuni salti chiave come le combinazioni triplo axel/doppio toeloop, triplo flip/euler/doppio salchow e il triplo lutz, il pattinatore delle Fiamme Azzurre ha convinto decisamente sotto il profilo delle componenti del programma, crescendo di oltre un punto rispetto a Skate America, soprattutto nella voce Skating Skills, passata da 7.79 a 8.00, dimostrazione di un’esecuzione sempre più fluida e intricata, in cui Rizzo riesce ad inserire perfettamente gli elementi senza particolari momenti di vuoto.



Quale sarà il prossimo record del gioiellino azzurro? Se ancora in campo intercontinentale la strada per raggiungere gli atleti di vertice è (giustamente) ancora lunga, in ambito europeo Rizzo ha tutte le carte in regola per riuscire ad agguantare un posto tra le prime cinque posizioni. L’appuntamento è dunque segnato per lunedì 27 gennaio 2019, giorno di inizio dei Campionati D’Europa, quest’anno in scena a Minsk (Bielorussa). Il talento azzurro stavolta non gareggerà il 10 del mese. Ma i veri talenti, si sa, non credono alle superstizioni.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier