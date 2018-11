Pattinaggio artistico, Internatiounaux De France 2018: Papadakis e Cizeron incantano nella rhythm dance

Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron non fanno sconti nella rhythm dance degli Internationaux De France, sesta tappa del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico. Di fronte al proprio pubblico di Grenoble, i francesi hanno dettato legge al grande debutto stagionale, ritardato a causa di un fastidio alla spalla del 24enne. I vicecampioni olimpici e Campioni del Mondo sono stati premiati con un notevole 84.13 (45.12 per gli elementi tecnici e 38.71 per i components).



Gli allievi di Hauguenauer e Dubreuil hanno ben figurato sulle note di Oblivion e Primavera Porteno riuscendo così a prevalere nei confronti dei russi Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (77.91), secondi a Skate Canada che inseguono la qualificazione alle Finali a cui invece i padroni di casa non possono accedere visto che hanno preso parte solo a questo appuntamento. Terza posizione provvisoria per i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier (74.25) che sono riusciti a prevalere nei confronti degli statunitensi Hawayek/Baker (69.85) e degli spagnoli Smart/Diaz (68.16).

INTERNAZIONALI DI FRANCIA: CLASSIFICA RHYTHM DANCE













Foto: Pier Colombo