Pattinaggio artistico, Internationaux De France 2018: Mai Mihara al comando di una classifica cortissima. Kihira seconda, Medvedeva terza

Proseguono le gare alla Patinoire Polesud di Grenoble (Francia), questo weekend teatro degli Internationaux De France, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Dopo il sorprendente primo posto di Jason Brown nello short maschile e il ritorno sul ghiaccio di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron nella danza, la gara del singolo femminile ha riservato uno spettacolo leggermente al di sotto delle aspettative. A guidare provvisoriamente una classifica cortissima è Mai Mihara, autrice di una prova senza particolari sbavature in cui ha eseguito importanti elementi come la combinazione triplo luz/triplo toeloop (chiamato sottoruotato dal pannello), il doppio axel e il triplo flip. Raccogliendo livello 4 nelle trottole la pattinatrice nipponica ha guadagnato nel segmento il punteggio di 67.95 (35.36, 32.59) distanziando di soli 30 centesimi di punto la compagna di squadra Rika Kihira, protagonista di una performance in cui ha meravigliosamente eseguito il triplo lutz e la combinazione triplo flip/triplo toeloop mancando tuttavia l’elemento più importante, il triplo axel, realizzato solo semplice (dunque invalidato dal pannello tecnico). Nonostante l’elemento in meno la vincitrice dell’NHK Trophy ha ottenuto una valutazione di 67.64 (35.51, 32.13).



Non ha approfittato della situazione la Vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva, ultima a scendere sul ghiaccio, la quale ha nuovamente proposto la strategia scellerata di Skate Canada inserendo come primo elemento il triplo lutz (ovviamente chiamato not clear edge), atterrando comunque un buon triplo axel ma fallendo la combinazione triplo-triplo eseguendo, a causa di un arrivo impreciso, solo doppio il toeloop dopo il triplo flip. Malgrado le migliori componenti del programma, Zhenia si è dovuta accontentare della terza piazza, conquistata con un punteggio inferiore alle nipponiche di un pugno di centesimi, ovvero 67.55 (32.65, 32.65).

In un secondo segmento di gara che già si preannuncia infuocato, scopriremo chi delle tre atlete riuscirà a conquistare il gradino più alto del podio e centrare la qualificazione per Vancouver. Il programma libero è previsto per domani a a partire dalle ore 19:00.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

