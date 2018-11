Pattinaggio artistico, Internationaux De France 2018: la grande sfida Kihira-Medvedeva, il duello Chen-Jin, l’esordio di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron

Sarà una tappa infuocata l’Internationaux De France 2018, ultimo appuntamento del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico prima delle Finali, quest’anno in programma a Vancouver dal 6 al 9 dicembre.

Si preannuncia molto avvincente la gara del singolo femminile, in cui saranno attrici protagoniste due atlete di primissimo livello, una in cerca di conferme, l’altra di riscatto: la nipponica Rika Kihira darà il massimo per replicare l’immensa performance grazie alla quale ha conquistato per dispersione la tappa di casa, l’NHK Trophy, atterrando nel programma libero due meravigliosi tripli axel, uno in combinazione con il triplo toeloop, l’altro singolo. Dall’altra parte Evgenia Medvedva sarà costretta a vincere per centrare in modo matematico la qualificazione alla fase finale ed evitare di finire del marasma del tie breaking. Tra le altre pattinatrici in grado di accaparrarsi un posto sul podio, oltre alla nipponica Mai Mihara, ci saranno anche le russe Stanislava Kostantinova e Maria Sotskova (apparsa però parecchio in ombra in Giappone), la svizzera Alexia Paganini (in gran spolvero dopo il quarto posto alla Rostelecom Cup) e l’americana Bradie Tennel.

Nel singolo maschile sarà interessante seguire la grande battaglia a colpi di quadrupli tra Nathan Chen (primo a Skate Canada) e il cinese Bojang Jin. I riflettori saranno inoltre puntati sulla lotta tra i russi Alexander Samarin, pronto a giocarsi un pass per Vancouver, e Dmtri Aliev, in cerca di riscatto dopo la deludente tappa nipponica. Da non sottovalutare infine, anche se non particolarmente in forma in questo primo stralcio di stagione, atleti di esperienza con Jason Brown e Deniss Vasiljevs.



Nella specialità della danza assisteremo finalmente all’esordio in stagione dei danzatori numeri uno del ranking, i Vice Campioni Olimpici Gabriella Papadakis e Cizeron, pronti a presentare davanti al pubblico di casa i due nuovi programmi: nello specifico, per la ryhthm dance i pattinatori stanziati in Canada hanno selezionato due musiche di Astor Piazzolla, “Oblivion” e “Primavera Porteno” nella versione di Gideon Kremer; per il programma spazio alle note di “Duet” e “Song afternoon” di Rachel Yamagata. I detentori del titolo iridato condivideranno il ghiaccio insieme ad altre coppie di spessore che cercheranno di contendersi importanti posizioni sul podio: dagli americani Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker, trionfatori all’NHK Trophy, e i fratelli Rachel e Micheal Parsons, passando per i russi Victoria Sinistina-Nikita Katsaplov, secondi a Skate Canada.

Nelle coppie di artistico infine Vanessa James e Morgan Ciprès non avranno certamente problemi a conquistare la prima posizione davanti agli spettatori di casa. Tuttavia i pattinatori sono chiamati ad alzare ancora di più l’asticella rispetto quanto fatto nella tappa canadese, in modo da rispondere a distanza alle altre coppie di vertice, una su tutti Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov. Tra gli alti atleti in lizza per le altre due posizioni di lusso ci saranno, salvo sorprese, i russi Aleksandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii e i nordcoreani Tae Ok Ryom-Ju Sik Kim.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Colombo Pier