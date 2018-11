Pallanuoto, Champions League 2018-2019: vince anche l’AN Brescia, battuta 7-2 la Stella Rossa

Tre su tre per le italiane nella Champions League di pallanuoto maschile. Dopo i successi di Pro Recco e BPM Sport Management arriva anche quello dell’AN Brescia: in un match sulla carta abbastanza favorevole i lombardi sfruttano anche il fattore campo battendo alla Mompiano per 7-2 la Stella Rossa. La compagine di Sandro Bovo raggiunge quota 6 punti in graduatoria, a -3 dalla vetta del raggruppamento occupatta da Pro Recco e Barceloneta. La contesa è chiusa già nei primi due quarti: a metà gara vantaggio di 5-1 per la squadra lombarda con il solito Pietro Figlioli al top.



BRESCIA-STELLA ROSSA 7-2 (3-1, 2-0, 2-0, 0-1)

Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti 1, Figlioli 2, Gallo 1, Rizzo 1, Muslim 1, Nora 1, N. Presciutti, Bertoli, M. Janovic, Vukcevic, Morretti. All. Bovo

Stella Rossa: Kralj, Tankosic 1, M. Maksimovic, Bursac, Perkovic, D. Vasic 1 (rig.), Bitadze, Milojevic, Ilic, B. Popovic II, Sulc, M. Radovic, Todorovski. All. Savic

Arbitri: Ortega (Esp) e Haentschel (Ger)

Note: sup. num. Brescia 4/7, Stella Rossa 0/6. Rigori: Stella Rossa 1/1













Foto: Renzo Brico