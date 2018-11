Pallanuoto, Champions League 2018-2019: spicca il big-match Brescia-Pro Recco, Sport Management con lo Szolnok

Seconda giornata davvero molto interessante per quanto riguarda la Champions League di pallanuoto maschile. Un turno appassionante soprattutto in chiave Italia: due sfide che terranno i tifosi del Bel Paese attaccati alla TV quelle che ci aspettano nella giornata di domani per il Girone A e il Girone B della massima competizione continentale per club.

L’attesa è ovviamente tutta per il big match della Mompiano: in terra lombarda c’è il derby tutto tricolore tra AN Brescia e Pro Recco. La sfida che ha deciso praticamente tutti gli ultimi scudetti si ripropone anche in Champions. I ragazzi di coach Sandro Bovo vanno a caccia dell’impresa davanti al pubblico di casa, ma dovranno stare attenti alla qualità davvero senza limiti della rosa guidata da Ratko Rudic. “Aspettiamo i più forti e, sabato, avremo una fotografia della nostra situazione: è la prima partita di altissimo livello e cercheremo di capire a che punto è il percorso di crescita. Comunque sia, c’è tanta voglia di confrontarsi e di dare il massimo per fare bene davanti al nostro pubblico: contro un avversario così, servirà una prova di altissima qualità, stando attenti a gestire bene la tensione che ogni big match comporta, il tutto, ovviamente, contando di avere Muslim al meglio” le parole di Bovo come leggiamo su wpdworld.com. Non sottovaluta gli avversari Rudic: “È una partita per noi molto importante, ho visto giocare il Brescia molto bene, Figlioli si è inserito bene. Hanno un valore maggiore rispetto all’anno scorso, sarà un concorrente più pericoloso. Loro hanno giocato 5 partite in più in Europa? È un un piccolo vantaggio. Ci siamo preparati bene, mi aspetto una bella partita”. Gli ultimi tre precedenti in campo continentale sorridono tutti ai recchelini, le sfide sono state però tutte decise al fotofinish.

Nel frattempo spazio anche alla BPM Sport Management che all’esordio ha compiuto l’impresa di battere i campioni d’Europa in carica dell’Olympiacos. Altro impegno durissimo per la squadra di Busto Arsizio: in casa arrivano gli ungheresi dello Szolnok. “Lo Szolnok è una squadra forte, hanno vinto la Champions due anni fa e perso ai quarti l’anno scorso contro lo Jug. Andrija Prlainovic è il loro top player, ma hanno tanti altri campioni. Dovremo dare il meglio, giocare con velocità contro una squadra molto forte fisicamente” le dichiarazioni alla vigilia di Baldineti.

Seconda giornata Champions League 2018-2019

Gruppo A

Sabato 3 novembre

STEAUA BUCAREST-FERENCVAROS (venerdì 2 novembre, ore 19:30)

EGER-DINAMO MOSCA (ore 13)

STELLA ROSSA-BARCELONETA (ore 19)

BRESCIA-PRO RECCO (ore 19)

Gruppo B

Sabato 3 novembre

JADRAN SPALATO-JUG (venerdì 2 novembre, ore 20:30)

WASPO HANNOVER-OLYMPIACOS (ore 18:30)

MLADOST-SPANDAU BERLINO (ore 19)

BPM SPORT MANAGEMENT-SZOLNOK (ore 20:30)













Foto: LPS/Marco D’Alò