Pallanuoto, Champions League 2018-2019: Pro Recco devastante, battuto il Ferencvaros nel big match

Terza partita e terza vittoria per la Pro Recco. Un inizio di stagione nel girone di Champions League davvero devastante per i Campioni d’Italia che non stanno facendo davvero fatica ad imporsi nella massima competizione per club europea. I ragazzi di Ratko Rudic si impongono anche nel big match contro i magiari del Ferencvaros: successo per 9-6 e vetta nel girone che rimane nelle mani dei liguri. Da segnalare che in casa ungherese c’era l’assenza di due stelle del calibro di Stefan Mitrovic e Denes Varga. A Sori il pubblico si fa sentire e, dopo una prima metà di gara equilibratissima, escono alla distanza i padroni di casa che dilagano soprattutto nel quarto conclusivi spinti dai vari Di Fulvio, Echenique ed Ivovic.

PRO RECCO-FERENCVAROS 9-6 (1-2, 2-1, 3-2, 3-1)

Pro Recco: Bijac, F. Di Fulvio 2, Mandic, Bukic, Molina, Velotto 1, Aicardi 1, Echenique 2, Figari, F. Filipovic 1, A. Ivovic 2 (1 rig.), Kayes, Tempesti. All. Rudic

Ferencvaros: S. Vogel, Sedlmayer, Kallay, Pohl, Vamos 2, Mezei 1, Nemet, Jaksic, Younger 1, Gal, S. Jansik 2, Gor-Nagy, Gardonyi. All. Z. Varga

Arbitri: Rakovic (Srb) e Teixido (Esp)

Note: sup. num. Pro Recco 3/9, Ferencvaros 3/10. Rigori: Pro Recco 1/1. Espulsi per reciproche scorrettezze Jaksic e Aicardi 31’33’’













Foto: LPS/Marco D’Alò