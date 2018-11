Pallanuoto, andata quarti Euro Cup 2018-2019: Ortigia-Vouliagmeni 7-8. Siciliani sconfitti di misura, servirà l’impresa in Grecia

L’Ortigia perde di misura in casa contro i greci del Vouliagmeni nell’andata dei quarti di finale dell’Euro Cup di pallanuoto e lascia aperto il discorso qualificazione alle semifinali: il 7-8, anche alla luce del lungo equilibrio visto questa sera, dovrà e potrà essere ribaltato nella gara di ritorno fissata per il 5 dicembre in terra ellenica.

Pronti-via e Caruso, portiere dei siracusani, para un rigore di Basic, poi i padroni di casa passano in vantaggio con Jelaca, ma i tanti falli gravi fischiati da una parte e dall’altra fanno fioccare le occasioni in superiorità, ed il primo quarto si chiude così sul 2-2, dopo che i siciliani erano passati nuovamente a condurre con Espanol. Nel secondo quarto diminuiscono i falli fischiati e così le occasioni latitano: primo vantaggio ospite sul 2-3, ma Vapenski impatta prima dell’intervallo lungo.

Nel terzo periodo ospiti di nuovo avanti, ma Farmer e Napolitano ribaltano la situazione. Basic pareggia subito, siracusani ancora in vantaggio grazie a Vapenski che trasforma un tiro di rigore, negli ultimi secondi però arriva la rete ospite che manda le squadre all’ultimo intervallo sul 6-6. Di nuovo avanti i siciliani a metà dell’ultima frazione, ma subito gli ellenici pareggiano in superiorità. A 3′ dal termine Afroudakis dà il definitivo vantaggio ai greci, che partiranno dal minimo scarto nella gara di ritorno. Nulla è compromesso però se l’Ortigia dovesse riuscire a giocare come fatto questa sera.













roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Live Photo Sport Claudio Bosco