Pallanuoto, A1 femminile 2018-2019: quinta giornata. C’è il big match tra Plebiscito Padova e Orizzonte Catania

Quinta giornata, come di consueto tutta in un lungo sabato di grande pallanuoto, per il campionato di A1 femminile. C’è davvero tanto attesa per questo turno: si disputerà infatti il big match tra le prime due della graduatoria.

È lo scontro più atteso delle ultime annate, tra le due superpotenze che hanno dominato in campionato nel periodo recente: si sfidano Plebiscito Padova e L’Ekipe Orizzonte Catania. Entrambe sono a quota dodici punti, con quattro successi nelle quattro uscite stagionali: un match davvero equilibratissimo, che varrà la vetta della classifica in solitaria. Ad approfittare di eventuali passi falsi delle rivali ci saranno SIS Roma e Rapallo, entrambe a quota 7 punti, che ospiteranno rispettivamente Milano e Verona. Opportunità di far punti per Torre del Grifo e F&D H2O, ancora ferme a quota zero.

5^ giornata – sabato 17 novembre

15.00 Rapallo Pallanuoto-CSS Verona

Arbitri: Pinato e Romolini

15.00 F&D H2O-RN Florentia

Arbitri: D. Bianco e Ferrari

Delegato: Tenenti

18.00 Bogliasco Bene-Torre del Grifo

Arbitri: Braghini e Taccini

18.00 Plebiscito PD-L’Ekipe Orizzonte – in diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Castagnola e Petronilli

Delegato: Zerbini

18.00 SIS Roma-Kally NC Milano

Arbitri: Alfi e Pascucci

Delegato: Callini













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Griffoni