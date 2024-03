Calcio, Lazio-Milan 0-1: i rossoneri passano all’Olimpico con una rete di Okafor e ora vedono il 2° posto

Ha ufficialmente preso il via la 27a giornata della Serie A 2023-2024. Allo stadio Olimpico è andata in scena Lazio-Milan con il successo dei rossoneri per 1-0 con una rete nelle battute conclusive. A questo punto in classifica i rossoneri salgono a 56 punti, a una sola lunghezza dalla Juventus. La Lazio, invece, rimane ferma in ottava posizione a quota 40.

I biancocelesti di mister Maurizio Sarri sono scesi in campo con il classico 4-3-3 con Provedel in porta, quindi linea difensiva con Pellegrini, Romagnoli, Gila e Marusic, centrocampo con Luis Alberto, Vecino e Guendouzi, quindi tridente composto da Zaccagni, Castellanos e Felipe Anderson.

I rossoneri di mister Stefano Pioli hanno risposto con il solito 4-2-3-1 con Maignan tra i pali, quindi difesa composta da Florenzi, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez, a centrocampo Adli e Bennacer, mentre Pulisic, Loftus-Cheek e Leao agivano alle spalle di Giroud.

Dopo un primo tempo decisamente equilibrato, con il Milan a tenere di più il pallone, il punteggio rimane di 0-0. Ad inizio ripresa i biancocelesti rimangono in 10 uomini per colpa dell’espulsione di Pellegrini, che si prende due cartellini gialli in pochi minuti. Il vantaggio numerico galvanizza i rossoneri che, infatti, al 77′ vanno a segno con Leao. Il VAR, però, interviene, e annulla la rete del portoghese per colpa di una posizione di offside. Gli ospiti continuano nel forcing finale, centrando il gol del successo al minuto 88 con Okafor dopo una azione insistita in area di rigore. Nel finale la Lazio rimane addirittura in 8 uomini per le espulsioni di Marusic e Guendouzi in un recupero davvero convulso.