A che ora Empoli-Atalanta oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Empoli-Atalanta: in coda al decimo turno del girone d’andata della Serie A 2023-2024 si sfidano, nel primo dei due posticipi del lunedì, toscani e bergamaschi.

Gli uomini di Andreazzoli sono rinati dopo lo 0-2 inflitto alla Fiorentina nel derby regionale, mentre gli uomini di Gasperini stanno dimostrando di poter far parte dell’elite del campionato.

Da una parte gli “azzurri” a quota 7 punti, che cercheranno di alzare ulteriormente la loro “quota punti” per togliersi dalla zona retrocessione, dall’altra i nerazzurri, pronti ad agganciare il quarto posto (eventualmente a quota 19 punti), alle spalle di Inter, Milan e Juventus.

Il match tra Atalanta ed Empoli, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà il prossimo 30 ottobre alle ore 18.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutto il campionato; per gli abbonati in contemporanea alla piattaforma satellitare e a Sky Sport, ci sarà la possibilità di assistere alla partita su Sky Zona DAZN, canale 214.

EMPOLI-ATALANTA SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

30 ottobre

18.30 Empoli-Atalanta – diretta tv su Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN), streaming su DAZN

EMPOLI-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN)

Diretta streaming: DAZN

EMPOLI-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

Foto: LaPresse