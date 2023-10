Pagelle Empoli-Atalanta 0-3: i voti, uno Scamacca “totale” demolisce i toscani, malissimo la difesa azzurra

PAGELLE EMPOLI-ATALANTA 0-3

EMPOLI (4-3-2-1)

Berisha 5.5 – esce alla disperata su Scamacca, ma l’attaccante atalantino lo supera con un tocco pregevole per l’1-0. Da quel momento in avanti deve sventare una occasione dopo l’altra. A volte ringrazia il palo, altre il VAR, ma vive una serata di estrema difficoltà. Non è esente da colpe sul raddoppio di Koopmeiners, mentre nulla può sul 3-0 di Scamacca.

Ebuehi 4.5 – da quella parte Ruggeri lo infila quasi a piacimento e non riesce ad opporsi in maniera efficace. Soffre in fase difensiva e non si vede mai in spinta. Serataccia.

Walukiewicz 4 – un match davvero complicato contro l’Atalanta di questa sera. Quando i nerazzurri attaccano va spesso in affanno e quasi mai ha modo di chiudere in maniera importante. Scamacca non lo vede davvero mai. Dal 63′ Ismaijli 6 – entra quando il più è già fatto e ha il merito di non fare ulteriori danni.

Luperto 4.5 – questa sera Scamacca gli fa venire il mal di testa e non lo prende quasi mai. Va sotto in ogni punto di vista. Posizionamento, fisico e tecnico. Meglio archiviare in fretta.

Cacace 4.5 – il terzino neozelandese soffre terribilmente la spinta di Hateboer e nel complesso di tutta l’Atalanta. Il centrocampo non lo aiuta e lui da solo può fare davvero poco…

Marin 5 – il centrocampo empolese soccombe nel confronto diretto sin dal fischio d’inizio. Nel suo caso, quantomeno, c’è il tentativo di farsi vedere con qualche sortita offensiva. Per il resto è sofferenza. Dall’83’ Bastoni SV –

Grassi 4.5 – prova davvero sottotono al cospetto di de Roon e Ederson che fanno quello che vogliono. Dovrebbe dare qualità e quantità al centrocampo, ma questa volta non ci riesce.

Maleh 4 – fumoso. Quasi mai nel vivo dell’azione quando i suoi attaccano. Non riesce a rendersi utile, né a legare centrocampo e attacco. Dal 74′ Fazzini 6 – prova a dare ordine a un reparto che ha subito tutta sera e sfiora anche il gol.

Cambiaghi 5 – agisce alle spalle di Caputo ma si accende solamente a sprazzi. Le occasioni sono ridotte all’osso e quando ha il pallone tra i piedi non ha modo di rendersi utile a dovere. Dal 63′ Gyasi 5.5 – corre tanto ma senza grande costrutto.

Cancellieri 4.5 – schierato a sua volta alle spalle di Caputo, disputa un match pressoché identico a Cambiaghi. In poche parole, non certo indimenticabile. Dal 74′ Maldini SV –

Caputo 5 – il terminale offensivo della squadra toscana non ha quasi mai una chance utile per rendersi pericoloso. Avrebbe bisogno di rifornimenti dei compagni che, questa

ATALANTA (3-4-1-2)

Musso 6 – serata da spettatore non pagante per il portiere argentino. L’Empoli si vede davvero col contagocce attorno alla sua porta e lui deve sventare solamente piccoli pericoli.

Scalvini 6 – Serata di assoluta tranquillità per il difensore delle Nazionale. Dalle sue parti gli attaccanti empolesi non si vedono quasi mai e l’unico grattacapo è qualche dolore alla schiena che lo costringe a non rientrare in campo dopo l’intervallo. Dal 46′ Toloi 6 – entra in campo già con la squadra in vantaggio e gioca senza grandi pressioni. Tutto nella norma.

Djimsiti 6.5 – la retroguardia atalantina non viene quasi mai impegnata ma, nelle rare occasioni, è sempre molto preciso e attento nelle chiusure.

Kolasinac 6 – serata “in ufficio” per il bosniaco che non deve fare i salti mortali nè in fase difensiva, nè in quella di spinta. Prestazione solida e senza grattacapi.

Hateboer 7 – torna titolare dopo nove mesi dall’infortunio contro la Lazio e sembra che il tempo non sia passato. Inizia con la voglia di spaccare il mondo e lo fa a ripetizione. Cala con il passare dei minuti, ma rimane una spina nel fianco per gli empolesi.

de Roon 7 – quasi da solo si porta a spasso il centrocampo azzurro. L’olandese è uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A. Copertura e intelligenza tattica a profusione anche questa sera.

Ederson 7 – decisamente un altro giocatore rispetto a quello visto un anno fa. Ora è sempre nel vivo dell’azione e riesce a rendersi utile nelle due fasi con estrema frequenza. La cura Gasperini si sta facendo sentire.

Ruggeri 6.5 – spinge, soprattutto in avvio, e fa soffrire tremendamente Ebuehi. In un paio di occasioni cerca anche la via della rete. Giocatore in grande crescita. Dall’86 Bakker SV –

Koopmeiners 7 – ancora non al meglio dopo lo stop per infortunio, nelle fasi iniziali si accende solamente a sprazzi con la sua qualità. Ha il merito di segnare il raddoppio con un tiro potente, ma sul quale Berisha è sorpreso. Nel complesso gioca senza mai forzare e incide a piacimento. Dal 66′ Pasalic 6 – ingresso in campo per mettere qualche minuto nelle gambe a cose già ampiamente decise.

Lookman 6.5 – il nigeriano con la sua velocità fa soffrire la difesa dei padroni di casa. In avvio serve l’assist per il vantaggio di Scamacca, quindi sa sempre svariare lungo tutto il fronte dell’attacco nerazzurro. Dal 76′ Muriel SV –

Scamacca 9 – al primo pallone toccato è subito gol. Il centravanti controlla il passaggio di Lookman e, vedendo l’uscita di Berisha, lo supera con un colpo di tacco geniale. Dopo pochi minuti sfiora il raddoppio con una conclusione che si stampa sul palo a Berisha battuto, quindi un fuorigioco (non suo) gli cancella il 2-0 dopo un preciso colpo di testa. Ad inizio ripresa ha modo di rifarsi con una conclusione che si insacca sul primo palo, quindi sfiora la tripletta personale con una traversa clamorosa dai 25 metri. Match totale. Dal 65′ De Ketelaere 6 – cerca di muoversi il più possibile per farsi luce, ma i risultati sono alterni.

Foto: LaPresse