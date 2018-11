Olimpia Milano-Efes Istanbul, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Quinto turno di Eurolega che si avvicina per l’Olimpia Milano di coach Simone Pianigiani. Il viaggio attraverso l’Europa dei canestri continua al Forum di Assago, dove arriva l’Anadolu Efes Istanbul allenato da Ergin Ataman, uno che in Italia ha lasciato più di una memoria positiva.

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con sei punti in classifica: un’inversione di tendenza completa rispetto alla scorsa stagione, quando navigavano nei bassifondi, tanto da chiudere ultima e penultima al termine della stagione regolare. Milano viene dal successo molto sofferto contro il Khimki Mosca, mentre l’Anadolu Efes è riuscito a battere il Fenerbahce nello scontro riservato alla città di Istanbul.

Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul si giocherà stasera alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. Sarà possibile, inoltre, seguire la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, per non perdere nulla di quanto accade sul parquet.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 2 novembre

Ore 20.45: Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul

Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player; diretta scritta su OA Sport













