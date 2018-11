Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Doppio turno, questa settimana, per l’Eurolega 2018-2019: nel primo di essi, l’Olimpia Milano riceve il Baskonia Vitoria, attualmente sponsorizzato dalla Kirolbet e che cerca la complessa impresa di qualificarsi alle Final Four in casa.

Milano arriva a questo appuntamento forte di cinque vittorie e due sconfitte, dopo aver dovuto lottare parecchio per battere il coriaceo Darussafaka, che forse non merita del tutto lo status di ultima in classifica in coabitazione con altre quattro squadre. Vitoria, però, non è che sia messa molto meglio, dal momento che di partite ne ha vinte due. Le cose, per il club basco, vanno molto meglio in Liga ACB, dove si trova al terzo posto con sette successi e due sconfitte. Nel roster c’è Shavon Shields, che l’anno scorso fece sognare molto a lungo Trento, ma il principale terminale offensivo della squadra allenata da Velimir Perasovic è Tomike Shengelia, che mette insieme 14.6 punti per gara.

Olimpia Milano-Baskonia Vitoria si giocherà questa sera alle ore 20:45 al Mediolanum Forum. La partita sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE

20:45 Olimpia Milano-Baskonia Vitoria













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo