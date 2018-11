LIVE Milano-Baskonia, Eurolega basket 2019 in DIRETTA: sfida delicata per un’Olimpia incerottata

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si trova infatti attualmente in quinta posizione con un record di 5 vittorie e 2 sconfitte, ed ha la concreta possibilità di mettere tre partite di vantaggio tra sè e la nona posizione occupata da Zalgiris Kaunas e Bayern Monaco. La compagine lombarda si presenta alla sfida odierna con le due pesanti assenze causa infortunio di Nemanja Nedovic ed Amedeo Della Valle, perciò le rotazioni nel reparto esterni saranno sicuramente più limitate. L’avversario di turno, il Baskonia, non ha cominciato la stagione brillantemente ed ha appena cambiato allenatore ingaggiando Velimir Perasovic al posto di Pedro Martinez. Gli spagnoli hanno un record negativo di 2-5 in Eurolega e sono chiamati ad invertire la rotta per inseguire una complicata qualificazione ai play-off.

Si comincia alle ore 20.45 con la palla a due della sfida del Forum di Assago tra Olimpia Milano e Baskonia Vitoria, con OASport che vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della partita con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

20.33 Simone Pianigiani dovrà fare a meno di due pedine importanti del reparto esterni come Nemanja Nedovic ed Amedeo Della Valle, perciò saranno chiamati ad una prestazione di livello Bertans e Jerrels. Mike James, secondo miglior realizzatore della Lega con 19 punti di media per partita, proverà a trascinare il pubblico ed i propri compagni ad un’altra grande serata europea.

20.29 L’Olimpia ospita gli spagnoli del Baskonia al Forum in una sfida molto importante per proseguire il cammino europeo nel migliore dei modi. Milano al momento è quinta con un record di 5-2 e hanno la possibilità di allungare a +6 (tre partite di vantaggio) sulla nona piazza occupata da Zalgiris e Bayern Monaco.

20.25 Buonasera e benvenuti alla diretta di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, partita valida per l’ottavo turno della stagione regolare di Eurolega.

