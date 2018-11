Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: Federica Pellegrini nei suoi 200 sl, duello Scozzoli-Martinenghi, test per Quadarella e Panziera

La piscina da 25 metri di Riccione è pronta per ospitare i Campionati italiani in vasca corta 2018 di nuoto. Assoluti che avranno una valenza particolare essendo l’ultimo appuntamento prima della rassegna iridata ad Hangzhou (Cina), dall’11 al 16 dicembre. Una prova di verifica importante per i nostri big che non si aspettano di ottenere grandi tempi ma desiderano avere delle indicazioni precise sul proprio stato di forma.

L’attrazione sarà come al solito lei, la campionessa del movimento nazionale, Federica Pellegrini. Dopo un’estate di riflessioni, tenendo un po’ tutti sulla corda, l’azzurra ha preso la sua decisione: continuare a nuotare e riprovarci nei 200 stile libero. Eravamo rimasti tutti a quell’immagine della fuoriclasse veneta esultante sulla corsia della piscina della Duna Arena a Budapest (Ungheria), pazza di gioia dopo aver vinto l’oro iridato davanti all’americana Katie Ledecky ed all’australiana Emma McKeon. Una prestazione che tutti ricordano chiaramente.

E’ da quel momento che si riparte. Federica ha stabilito con precisione un programma che vuol portarla a Tokyo 2020 e consentirle di prendere parte per la quinta volta in carriera ai Giochi Olimpici. Ma prima di ciò a Riccione la campionessa nostrana guarderà al cronometro ma soprattutto baderà alle proprie sensazioni. La base di partenza del Trofeo Nico Sapio, con quell’1’54″30, è stata incoraggiante. Vedremo cosa verrà fuori nella vasca romagnola.

Sarà bello poi assistere al duello dei 50 rana maschili tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi. I due hanno iniziato il loro confronto già da qualche tempo e hanno ripreso in questa stagione invernale dopo che il lombardo, tornato sano fisicamente, ha fatto vedere di esserci. Fino ad ora è sempre stato Fabio a prevalere, grande esperto della piscina da 25 metri. Basta menzionare l’oro e l’argento nei 50 e nei 100 rana a Copenhagen (Danimarca) negli Europei 2017 (vasca corta). Martinenghi però è un combattente e farà di tutto per mettere la mano davanti.

E poi, nella sessione pomeridiana, Simona Quadarella negli 800 sl e Margherita Panziera nei 200 dorso gareggeranno allo scopo di verificare le loro condizioni. La romana, sensazionale al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (3 ori agli Europei) è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere quest’estate. Non sarà facile visto che per caratteristiche fisiche Simona fa più fatica in vasca corta. La sua leggerezza e frequenza di nuotata in questa piscina non si esprimono al meglio però la crescita mentale avuta potrebbe avere anche delle ripercussioni positive come il record italiano dei 1500 stile libero in preparazione conferma. Per la Panziera vale un po’ lo stesso discorso. Lei, oro nei 200 dorso con un tempo da medaglia olimpica, è un’altra che vuole dare continuità alle proprie prestazioni.













Foto: Diego Gasperoni