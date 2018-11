Nuoto, Campionati Italiani Invernali 2018. Scalia e Scozzoli fulmini in apertura! Federica Pellegrini, primo squillo

Un record italiano, un secondo tempo mondiale stagionale e tante altre buone prestazioni: questo il bilancio della prima giornata di gare ai Campionati Italiani di Riccione in vasca corta.

Il record italiano porta la firma ancora una volta di Silvia Scalia che si aggiudica i 50 dorso migliorando il suo primato fatto segnare dieci giorni fa con il crono di 26”67, precedendo Elena Di Liddo e la giovane promettente Costanza Cocconcelli che porta a casa due bronzi già dopo la prima sessione di gare.

La seconda prestazione mondiale stagionale è quella di Fabio Scozzoli che prosegue la sua marcia di avvicinamento all’appuntamento iridato vincendo con i travolgente 25”99 la ennesima sfida contro Nicoló Martinenghi che chiude secondo in 26”58.

Federica Pellegrini torna campionessa d’Italia nei suoi 200 stile libero dopo un anno e mezzo di assenza ma non può gioire fino in fondo per un 1’55”31 che le permette di lasciare alle spalle Letrari e Mizzau ma non di sognare in prospettiva mondiale.

A proposito di ritorni c’è da registrare quello in grande stile di Marco Orsi che, per iniziare, si prende il titolo dei 50 farfalla con il personale di 22”87 lasciandosi alle spalle i campioni d’Europa Rivolta e Codia, battuti anche da un ottimo D’Angelo, secondo in 23”25.

Nei 400 stile libero uomini rimonta di Alessio Proietti Colonna che vince con 3’43”21, davanti a Ciampi (3’43”87), terzo posto per il giovane promettente De Tullio (3’45”84). Martina Carraro si aggiudica il titolo italiano con 1’05”86 sopravanzando Castiglioni e Scarcella che chiudono a pari merito al secondo posto con 1’06”00, poi Fangio e Pirovano.

Lorenzo Tarocchi vince i 400 misti con 4’06”90, quinta prestazione all time in Italia, davanti ad Alberto Razzetti che con 4’08”43 fa segnare la settima prestazione all time tricolore e terzo Matteazzi con 4’09”67.

Elena Di Liddo, infine, vince il tradizionale duello nei 100 farfalla in 57”03 battendo Ilaria Bianchi in 57”20, terzo posto per Costanza Cocconcelli che aveva vinto la penultima serie.













Foto: shutterstock