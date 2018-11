NFL 2019 (12esima settimana): successi importanti per Seahawks, Chargers, Vikings e Patriots, finiscono le speranze di Packers e Dolphins

Dopo il corposo antipasto dei match del Thanksgiving Day la NFL è scesa in campo per i match della 12ma settimana e ha emesso altri verdetti importanti. In primo luogo, i Seattle Seahawks sono passati in Carolina, i Minnesota Vikings hanno affondato i Green Bay Packers, mentre gli Steelers sono caduti a Denver, mentre i Chargers hanno demolito i Cardinals e New England si è rilanciato contro i Jets.

I RISULTATI

CAROLINA PANTHERS (6-5) – SEATTLE SEAHAWKS (6-5): 30-27. Vittoria di platino per i Seahawks che passano a Charlotte con un field goal di Sebastian Janikowski proprio allo scadere. Russell Wilson pennella con 339yds e 2TD armando a dovere Tyler Lockett (107yds e un td) e David Moore (103yds e un td). I Panthers cadono ancora nonostante una prova clamorosa del RB Christian McCaffrey che corre per 125yds e un td e riceve per 112yds e un’altra meta (prima volta per un giocatore di Carolina). Cam Newton sbaglia il primo lancio al 15esimo tentativo, ma cala nel finale e non riesce a condurre i suoi nei momenti clou. Per Seattle la corsa ai playoffs si fa sempre più realistica dopo un inizio complicato.

MINNESOTA VIKINGS (6-4-1) – GREEN BAY PACKERS (4-6-1) 24-17: I Vikings rimangono in corsa per la post season dopo la vittoria in questa classica della NFC North. Dopo un avvio scoppiettante di entrambi gli attacchi sul 14-14 la difesa di Minnesota soffoca Aaron Rodgers (solo 198yds e 1TD) mentre la difesa dei Packers (che perdono cinque titolari per infortunio) non fa minimamente il solletico a Kirk Cousins che ha tutto il tempo per distruggere la secondaria di Green Bay con 342yds e 3TD. Per Rodgers e compagni la stagione si conclude qui con un attacco che, sulla carta, doveva incantare, e che invece al momento fa fatica a comporre un drive normale senza errori e lanci completamente sbagliati.

DENVER BRONCOS (5-6) – PITTSBURGH STEELERS (7-3-1) 24-17: Contro la difesa dei Broncos non bisogna mai scherzare e Pittsburgh lo capisce a sue spese. Match comandato da Denver 10-3 fino agli ultimi secondi del primo tempo, fino a una finta di field goal trasformata in meta che rimette tutto in parità. Il terzo quarto inizia con un incredibile touchdown di JuJu Smith Schuster da 97yds e tutto sembra puntare verso gli Steleers, ma un intercetto lanciato da Ben Roethlisberger (462yds ma due palloni passati agli avversari) cambia volto al match. Case Keenum gestisce bene il pallone, si affida alle corse di Phillip Linsday da 110yds e un td e porta Denver ad un successo insperato. Per Pittsburgh brutta battuta d’arresto in chiave primo posto nella AFC.

LOS ANGELES CHARGERS (8-3) – ARIZONA CARDINALS (2-9) 45-10: Inizio shock a Los Angeles con i Cardinals che partono 10-0? Nessun problema, Philip Rivers completa i primi 25 lanci della sua partita distruggendo il precedente record NFL e guida i suoi a 45 punti consecutivi con i quali disintegra Arizona e porta i Chargers all’ottava vittoria stagionale.

NEW YORK JETS (3-8) – NEW ENGLAND PATRIOTS (8-3): 27-13. I Patriots tornano al successo ma il match si decide solamente nel secondo tempo. Tom Brady lancia per 283yds e 2TD (uno anche al rientrante Rob Gronkowski) e raggiunge quota 79280 yds totali in carriera (comprendendo anche i playoffs) ed è un nuovo record. Inoltre il 41enne ex Michigan ha lanciato 10/11 per 123yds sulle play actions per un altro primato personale. Ottima prova anche per il running back Sony Michel con 133yds e un td.

INDIANAPOLIS COLTS (6-5) – MIAMI DOLPHINS (5-6) 27-24: Tra le due contendenti è Indianapolis a rimanere ancora viva nella corsa ai playoffs. Andrew Luck chiude con 30/37 343 yds, 3TD e 2 int, e guida i Colts ai 13 punti finali per mettere la freccia su Miami che, con questo ko, vede la sua stagione quanto mai in bilico.

GLI ALTRI INCONTRI

I Philadelphia Eagles (5-6) soffrono ma riescono a spuntarla 25-22 in casa contro i New York Giants (3-8) dopo aver rincorso a lungo grazie ad un field goal da 43yds di Jake Elliott negli ultimi istanti del match. I Cleveland Browns (4-6-1) tornano al successo in trasferta per 35-20 in casa dei Cincinnati Bengals (5-6) che mancava addirittura dal 2015 con uno show di Baker Mayfield che lancia per 4TD (a quattro diversi ricevitori per la prima volta da 22/11/2009 in casa dei Lions) e 258yds totali. Cincinnati chiude qui la sua annata, anche, per l’infortunio al pollice di Andy Dalton che si ferma a 100yds con un td e un intercetto. Vincono anche i Baltimore Ravens (6-5) contro i derelitti Oakland Raiders (2-9) per 34-17 con il RB Gus Edwards che corre per altre 119yds mentre Lamar Jackson lancia per appena 178yds e 2 intercetti (ma raggiunge le 190 su corsa nelle ultime due uscite, nuovo record NFL per un QB). Nelle ultime sfide i Tampa Bay Buccaneers (4-7) dispongono facilmente dei San Francisco 49ers (2-9) con il punteggio di 27-9, mentre i Buffalo Bills (4-7) hanno la meglio sui Jacksonville Jaguars (3-8) per 24-21 con i finalisti della AFC di un anno fa che cadono per la settima volta consecutiva.

IL PANORAMA DEI PLAYOFFS

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA NFL













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Phillip Rubino / Shutterstock.com