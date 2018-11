Highlights Serie A calcio, VIDEO e tutti i gol della tredicesima giornata. Sintesi e azioni salienti

La tredicesima giornata della Serie A di calcio sancisce l’allungo in vetta della Juventus, che vola a +8 sul Napoli, stoppato a domicilio dal Chievo. Si avvicina così l’Inter, mentre impattano Lazio e Milan. Punti pesanti in chiave salvezza per Udinese ed Empoli, questa sera Monday Night con Cagliari-Torino. Di seguito le sintesi di tutte le gare:

Udinese-Roma 1-0

Juventus-SPAL 2-0

Inter-Frosinone 3-0

Parma-Sassuolo 2-1

Empoli-Atalanta 3-2

Napoli-Chievo 0-0

Bologna-Fiorentina 0-0

Lazio-Milan 1-1

Genoa-Sampdoria 1-1













roberto.santangelo@oasport.it

Foto: bestino / Shutterstock.com