NFL 2019: i New Orleans Saints illuminano il Thanksgiving Day. Vittorie anche per Bears e Cowboys

Come da tradizione a Stelle e strisce, l’ultimo giovedì di novembre è il Thanksgiving Day e, tra un tacchino ripieno e una torta di zucca, si gioca a football. La NFL, infatti, scende in campo con tre match per festeggiare nel migliore dei modi il Giorno del Ringraziamento. La nottata ha regalato sfide di primissimo piano con grandi prestazioni e numeri e una assoluta certezza: i New Orleans Saints in questo momento sono la migliore squadra dell’intera Lega. Vittoria di capitale importanza per i Bears che passano a Detroit, mentre Dallas supera Washington e raggiunge la vetta della NFC East. Ma andiamo con ordine.

NEW ORLEANS SAINTS (10-1) – ATLANTA FALCONS (4-7): 31-17. Il punteggio non inganni, il match si è chiuso ben prima della conclusione effettiva. I Saints dispongono dei Falcons, centrano la decima vittoria in fila e, in attesa dei Los Angeles Rams domenica, volano con il miglior record della NFL. New Orleans è incontenibile. Alvin Kamara e Mark Ingram corrono per 141yds totali, Drew Brees lancia per sole 171yds, ma le impreziosisce con ben 4TD (anche se incappa solamente nel 2 intercetto stagione, a lato di 29TD). il QB (candidato MVP della stagione) manda in end zone quattro differenti ricevitori e porta i suoi sul 31-10 che chiude i conti. Come se non bastasse la difesa soffoca Matt Ryan (comunque da 377yds) mettendo in cascina un intercetto, due sack, e ben tre fumble recuperati. Con statistiche simili non c’è stato scampo per i Falcons che, a questo punto, vedono il sogno playoffs diventare un miraggio, mentre i Saints sembrano davvero un orologio perfetto.

DETROIT LIONS (4-7) – CHICAGO BEARS (8-3): 16-23. Non è Thanksgiving senza match delle ore 12.30 locali (le 18.30 italiane) al Ford Field di Detroit. La tradizione si è perpetrata con un importantissimo scontro nella NFC North. Bears privi del loro QB Mitch Trubisky per un problema alla spalla destra (sostituito da un miracoloso Chase Daniels da 230yds e 2TD), mentre i padroni di casa sono letteralmente falcidiati dagli infortuni, senza il running back titolare Kerryon Johnson e il ricevitore Marvin Jones III. Anche per questo motivo il match viene dominato dalle difese e risulta davvero poco spettacolare. Chicago stenta ma recupera dal 13-16 nel quarto periodo, grazie ad un intercetto riportato in meta da Eddie Jackson ed un bellissimo touchdown lanciato da Chase Daniel (che non mandava in meta un compagno dal 2013) per Tarik Cohen. Il match si chiude a pochi secondi dalla conclusione quando Kyle Fuller intercetta nella end zone un lancio completamente sbagliato da Matthew Stafford che chiude il suo Thanksgiving nella maniera peggiore. Per i Lions (che hanno avuto 88yds e 2TD da LeGarrette Blount) la stagione si chiude qui, mentre per i Bears i playoffs sono sempre più vicini, dominando la NFC North

DALLAS COWBOYS (6-5) – WASHINGTON REDSKINS (6-5): 31-23. I Redskins iniziano a pensare alla loro stagione senza Alex Smith che si è rotto tibia e perone domenica contro Houston. Il sostituto Colt McCoy parte bene, ma alla distanza crolla lanciando per 268yds, 2TD ma ben 3 intercetti. Dallas vince, sale in vetta alla Division, ma non impressiona. Dak Prescott fa il suo, Zeke Elliott corre per 121yds e 1TD, ma chi sorprende è il ricevitore Amari Cooper che, da quando è arrivato da Oakland, sembra rinato. Chiude il suo Thanksgiving con la bellezza di 180yds e 2TD e indirizza il punteggio sul 31-13. Washington rimane in partita fino a che la sua difesa regge (grazie anche a 4 sack) ma senza la sua guida la strada si è fatta assolutamente in salita e il rischio di vedere svanire del tutto la stagione è davvero dietro l’angolo.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Drew Brees Mitch Gunn / Shutterstock.com