Milan-Dudelange, Europa League 2019: le probabili formazioni. Rossoneri con i cerotti ma con Higuain all’assalto della qualificazione

Il Milan confidava che questa quinta giornata dell’Europa League 2019 sarebbe coincisa con la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale della competizione. I risultati, invece, hanno reso necessario affrontare questo match contro il Dudelange (ore 18.55 a San Siro) con il solo obiettivo di vincere, prima di andare ad Atene nell’ultimo turno per blindare la qualificazione in casa dell’Olympiacos.

I lussemburghesi, ovviamente, non possono rappresentare un ostacolo particolarmente arduo per i rossoneri, che avranno l’obbligo di centrare i tre punti, nonostante i tanti cerotti. Come visto nel match di ieri contro la Lazio, infatti, la squadra di mister Gattuso ha la rosa quanto mai contata ma, almeno, potrà schierare Gonzalo Higuain che, in campionato, è fermo per squalifica.

Il Milan dovrebbe presentarsi a San Siro con il 3-4-2-1. In porta Pepe Reina, portiere di Coppa, difesa a tre con Abate, Zapata e Rodriguez (stanti le assenze di Caldara, Musacchio e Romagnoli), quindi a centrocampo linea a 4 contro Kessie e uno tra Bertolacci e Bakayoko centrali, mentre sulle fasce vedremo Calabria e Laxalt. In avanti, invece, alle spalle di Higuain, graviteranno Castillejo e Suso. I lussemburghesi come assolutamente preventivabile, si presentano a Milano con una formazione decisamente abbottonata, per evitare figuracce.

Milan (3-4-2-1): Reina; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Kessie, Bertolacci, Laxalt; Castillejo, Suso; Higuain. All: Gattuso.

Dudelange (4-4-2): Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Stelvio, Couturier, Kruska; Turpel, Sinani. All: Toppmoller.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: calcio milan – salvatore izzo