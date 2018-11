NBA 2019, i risultati della notte (17 novembre): Milwaukee torna al successo, cadono ancora Raptors e Blazers

Notte ricca di emozioni in NBA con otto partite giocate. Tra le formazioni di alta classifica vincono soltanto i Milwaukee Bucks. Continua invece il periodo negativo per i Toronto Raptors e per i Portland Trail Blazers, rispettivamente alla terza e seconda sconfitta consecutiva. Da segnalare anche le vittorie di Indiana, Philadephia e Memphis che scalano posizioni in classifica. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.

I Boston Celtics superano i Toronto Raptors con il punteggio finale di 123-116 al termine di un tempo supplementare. Partita sempre in equilibrio con i padroni di casa leggermente avanti all’intervallo lungo (54-52) e con il tentativo di allungo degli ospiti nel terzo periodo, quando due liberi di Kyle Lowry valgono il massimo vantaggio (68-78). La formazione guidata da coach Brad Stevens però ritrova la parità nell’ultimo quarto con una tripla di Kyrie Irving, protagonista assoluto della serata (90-90). Nel finale Kawhi Leonard sbaglia il tiro della vittoria per i Raptors e manda la partita al supplementare. Boston trova l’allungo decisivo grazie al solito Kyrie Irving (43 punti e 11 assist alla fine per lui) che mette a segno il canestro del +7 a 1.30 dalla fine (112-119) e spegne le ambizioni degli ospiti. A Toronto non bastano i 31 punti e 15 rimbalzi di Kawhi Leonard per evitare la terza sconfitta consecutiva e la quarta in stagione.

Sconfitta anche per i Portland Trail Blazers che cadono contro i Minnesota Timberwolves per 112-96. L’incontro si decide nel primo tempo, quando i padroni di casa riescono a costruire un buon margine di vantaggio: un contropiede di Dario Saric fissa il punteggio sul 29-21 a fine primo quarto, mentre un 1/2 dalla lunetta di Derrick Rose porta i Timberwolves sul +13 all’intervallo (55-43). Nella ripresa Portland non riesce a riavvicinarsi e scivola verso la quinta sconfitta stagionale. Minnesota conferma l’ottimo momento e trova la terza vittoria di fila grazie alle prestazioni di Andrew Wiggins (23 punti) e Derrick Rose (17). Tra le fila dei Blazers invece il migliore è CJ McCollum (18 punti).

In una serata complessa per le squadre di alta classifica non sbagliano i Milwaukee Bucks, che hanno la meglio sui Chicago Bulls con un netto 123-104. Avvio complesso però per la formazione di coach Mike Budenholzer: gli ospiti sembrano infatti in pieno controllo dell’incontro all’intervallo lungo (45-63). Terzo quarto semplicemente perfetto per i Bucks che prima trovano il pareggio con Khris Middleton (74-74), quindi allungano chiudendo sul 91-80 un parziale da 46-17 che sposta definitivamente l’inerzia della sfida. Nell’ultimo periodo infatti Chicago non riesce a reagire e si arrende alla terza sconfitta consecutiva. Diverse prove di livello in casa Milwaukee: il migliore è Eric Bledsoe con 25 punti, ma da segnalare anche il solito Giannis Antetokounmpo (23 punti e 13 rimbalzi) e la doppia doppia di Khris Middleton (23 punti e 10 rimbalzi). Per i Bulls non bastano Jabari Parker (21 punti) e Justin Holiday (20).



Nelle altre partite bella vittoria per gli Indiana Pacers che superano i Miami Heat 99-91 in rimonta. Secondo quarto fondamentale per gli uomini di coach Nate McMillan che trovano l’allungo decisivo con un parziale di 32-16. Tyreke Evans, il migliore dei padroni di casa, chiude con 23 punti e 10 rimbalzi, ma importante anche la doppia doppia di Domantas Sabonis (15 punti e 12 rimbalzi). Per gli Heat 28 punti di Josh Richardson non evitano la nona sconfitta in stagione. Buon successo anche per i Philadephia 76ers per 113-107 contro gli Utah Jazz. Partita in equilibrio fino a 1.30 dalla fine, quando Ben Simmons trova i due punti del 109-107 e serve a Jimmy Butler (il migliore dei 76ers con 28 punti) l’assist del 111-107 che chiude definitivamente la partita. Non bastano ai Jazz 31 punti di Donovan Mitchell.

Vincono ancora i Memphis Grizzlies che superano i Sacramento Kings 112-104 e salgono al quarto posto nella Western Conference. Decisivi i 27 punti di Jaren Jackson e la doppia doppia di Marc Gasol (19 punti e 15 rimbalzi). Ai Kings non è sufficiente un De’Aaron Fox da 23 punti e 10 assist. Sconfitta in casa per i Washington Wizards, battuti dai Brooklyn Nets per 104-115 nonostante 25 punti e 17 rimbalzi di Dwight Howard. Fondamentali per gli ospiti le prove di Spencer Dinwiddie (25 punti) e D’Angelo Russell (23). Successo infine per i New Orleans Pelicans che riescono ad avere la meglio sui New York Knicks per 129-124 al termine di una partita decisa nell’ultimo periodo da un parziale di 41-28 in favore dei padroni di casa. Protagonista assoluto del match Anthony Davis che chiude con 43 punti e 17 rimbalzi, mentre in casa Knicks non bastano i 30 punti di Tim Hardaway.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati:

Indiana Pacers – Miami Heat 99-91

Philadephia 76ers – Utah Jazz 113-107

Washington Wizards – Brooklyn Nets 104-115

Boston Celtics – Toronto Raptors 123-116 dts

Memphis Grizzlies – Sacramento Kings 112-104

New Orleans Pelicans – New York Knicks 129-124

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 112-96

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 123-104













roberto.pozzi@oasport.it

Foto: Matteo Marchi