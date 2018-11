Italia-Portogallo, Nations League 2019: le probabili formazioni. Tridente offensivo azzurro con Insigne, Immobile e Chiesa

Questa sera la Nazionale di calcio guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini scende in campo allo stadio “San Siro” di Milano contro i campioni europei in carica del Portogallo nell’ultima sfida (per gli italiani) della fase a gironi della UEFA Nations League 2018-2019. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo 3 della Lega A, si giocano le ultime possibilità di chiudere in testa il raggruppamento e volare alle Final Four che si disputeranno a giugno dell’anno prossimo. Per farlo sarà necessaria una vittoria (possibilmente con due o più gol di scarto) abbinata ad un passo falso dei lusitani nell’ultima giornata in casa contro una Polonia già retrocessa in Lega B.

Per questa delicata sfida del nuovo ciclo azzurro dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, Mancini ripropone il 4-3-3 che ha convinto tutti nelle due partite di ottobre con Ucraina e Polonia, anche se dovrà effettuare un cambio forzato. Purtroppo Federico Bernardeschi ha dato forfait ed ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema muscolare, perciò al suo posto nel tridente offensivo verrà schierato uno tra Ciro Immobile e Domenico Berardi, con il centravanti laziale in netto vantaggio nel ballottaggio a poche ore dal fischio d’inizio del match. Confermata del tutto il resto della formazione che è partita dall’inizio in Polonia, con Donnarumma tra i pali e la coppia di centrali composta da Chiellini e Bonucci, mentre sugli esterni agiranno Biraghi e Florenzi. La linea mediana a tre sarà composta da Verratti, Jorginho e Barella, con Chiesa e Insigne che sosterranno Immobile nel tridente d’attacco.

PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-PORTOGALLO

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; F.Chiesa, Immobile, Insigne

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; João Cancelo, Fonte, Rúben Dias, Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva; Pizzi, André Silva, Bruma













Foto: kivnl / Shutterstock.com