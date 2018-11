NBA 2019, i risultati della notte (13 novembre): grande vittoria dei Clippers su Golden State, sconfitte per Toronto e San Antonio

Nottata ricca di emozioni in NBA con ben nove partite in programma. Non sono mancate le sorprese con le due capoliste entrambe sconfitte: i Golden State Warriors cedono ai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, mentre i Toronto Raptors si arrendono ai New Orleans Pelicans. Sconfitta anche per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, mentre vincono Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.

Non delude le aspettative la sfida più attesa della notte tra i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari e i Golden State Warriors, con i padroni di casa che riescono a spuntala 121-116 dopo un tempo supplementare. Partita sempre condotta dalla formazione di coach Doc Rivers che al termine del terzo quarto è in vantaggio 90-81. I Warriors, privi di Steph Curry, trovano però un ultimo periodo da veri campioni e impattano sul 106-106 con una tripla di Klay Thompson ad 1.30 dal termine. Lou Williams sbaglia il tiro della vittoria per i Clippers e manda la partita al supplementare. Golden State si porta anche in vantaggio con un canestro da tre di Andre Iguodala (106-109), ma Los Angeles ha la forza di reagire. Williams si fa perdonare l’errore nel finale di ultimo quarto e manda a bersaglio i tre liberi che fissano il punteggio finale sul 121-116. Golden State incappa così nella terza sconfitta in stagione nonostante la tripla doppia di Kevin Durant (31 punti, 11 rimbalzi e 10 assist). Lou Williams il migliore dei Clippers con 25 punti, mentre Gallinari ne mette a referto 14 in 37 minuti.

Risultato a sorpresa anche tra Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, con gli ospiti che si impongono per 110-126 e costringono la capolista della Eastern Conference alla seconda sconfitta stagionale dopo sei vittorie consecutive. Partita equilibrata nei primi due quarti, con la formazione guidata da coach Alvin Gentry che chiude leggermente avanti a metà gara (61-66). Nel terzo periodo la squadra di casa parte meglio e trova il pareggio con una tripla di Pascal Siakam (70-70). Sembra che i Raptors possano prendere il controllo del match e invece New Orleans firma un parziale di 9-0 che vale l’allungo decisivo: un canestro dalla media distanza di E’Twaun Moore fissa il punteggio sul 94-83 al termine del terzo parziale. Nell’ultimo quarto Toronto non riesce a rientrare e i Pelicans centrano la terza vittoria consecutiva, portandosi 7-6 in stagione. Per gli ospiti, oltre ai 30 punti di E’Twaun Moore, fanno la differenza le doppie doppie di Jrue Holiday (29 punti e 14 assist) e di Anthony Davis (25 punti e 20 rimbalzi). Ai padroni di casa non bastano i 22 punti di Pascal Siakam e i 20 di Kawhi Leonard.

Sconfitta anche per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli che cadono a Sacramento 104-99. I Kings provano ad allungare già nel primo quarto con una tripla di Buddy Hield che vale il 19-11, ma gli ospiti rientrano e chiudono 25-24 il parziale. Copione analogo nel secondo e nel terzo periodo, con la squadra di casa che trova un piccolo vantaggio e Sacramento che recupera sempre. Nel secondo quarto gli Spurs trovano anche il momentaneo sorpasso grazie ad un canestro di Buddy Hield (53-51). Il parziale decisivo arriva nell’ultimo periodo, a cinque minuti dal termine: una schiacciata di Willie Cauley Stein vale la prima doppia cifra di vantaggio per i padroni di casa (100-90). San Antonio non riesce più a rientrare e deve rassegnarsi alla quinta sconfitta in stagione. Grande serata di Bogdan Bogdanovic che con 22 punti è il miglior marcatore dei Kings. Per gli Spurs DeMar DeRozan ne mette a referto 23, mentre Belinelli incappa in una serata negativa (solo 3 punti in 18 minuti).



Vittoria casalinga per gli Oklahoma City Thunder, che superano nettamente i Phoenix Suns 118-101. Quarta sconfitta consecutiva e undicesima stagionale per la formazione di Igor Kokoskov, sempre più ultima nella Western Conference. La squadra di casa trova invece l’ottavo successo in stagione grazie a 32 punti di Paul George e alla doppia doppia sfiorata da Dennis Schroeder (20 punti e 9 assist). Unica nota positiva per i Suns le buone prestazioni di T.J. Warren (21 punti) e Devin Booker (19).

Nelle altre partite successo esterno per i Philadelphia 76ers che vincono a Miami 114-124 grazie ai 35 punti e 18 rimbalzi di Joel Embiid e si portano sullo score di 9-6. Terza sconfitta consecutiva per gli Heat a cui non bastano i 22 punti di Goran Dragic. Vittoria in trasferta anche per i Mavericks di Luka Doncic, nonostante la serata non eccezionale dello sloveno (11 punti). Dallas sbanca Chicago con il punteggio di 98-103 grazie ai 23 punti di Harrison Barnes. Per i Bulls il migliore è Zach LaVine, che chiude con 26 punti. A Memphis gli Utah Jazz trovano il successo contro i Grizzlies per 88-96. Decisivo il terzo periodo chiuso dagli ospiti con un parziale di 26-34 che vale lo strappo della vittoria. Il migliore per i Jazz è Joe Ingles con 19 punti, mentre ai padroni di casa non bastano i 24 di Mike Conley.

Successo casalingo per i Washington Wizards che hanno la meglio sugli Orlando Magic 117-109 grazie alla doppia doppia di John Wall (25 punti e 10 assist) e centrano la quarta vittoria stagionale. I Minnesota Timberwolves interrompono a cinque la striscia di sconfitte consecutive superando in casa i Brooklyn Nets con il punteggio di 120-113. Decisiva la grande prestazione del trio composto da Karl-Anthony Towns (25 punti e 21 rimbalzi), Jeff Teaugue (24 punti e 11 assist) e Derrick Rose (23 punti).

Di seguito il riepilogo completo dei risultati:

Washington Wizards – Orlando Magic 117-109

Miami Heat – Philadelphia 76ers 114-124

Toronto Raptors – New Orleans Pelicans 110-126

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 120-113

Memphis Grizzlies – Utah Jazz 88-96

Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns 118-101

Chicago Bulls – Dallas Mavericks 98-103

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 104-99

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors 121-116 dts













