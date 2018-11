Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: Italia spalle al muro, bisogna battere la Francia con ampio margine

Stasera bisogna vincere! Il grande giorno è arrivato, il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della pallanuoto maschile ospita la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari.

L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne sono andati due: la gara contro i transalpini non va sbagliata per nessun motivo, anche se la differenza tra le due compagini è chiara. A qualificarsi alla Final Eight saranno le prime due del raggruppamento, ma potrebbe essere una sola qualora la Francia ospiti la fase finale dell’Europa Cup.

Gli azzurri affronteranno i transalpini con 12 soli uomini (e ciò accadrà anche contro il Montenegro nella prossima gara), non potendo sostituire Renzuto Iodice, espulso per brutalità e squalificato. Rispetto alla lista iniziale di 14 nomi diramata dal CT Sandro Campagna non ci sarà causa influenza Nicholas Presciutti, che sarà sostituito da Zeno Bertoli.

La novità principale per il Settebello riguarda l’inserimento di Francesco De Michelis e Matteo Spione della Roma: il primo si giocherà il posto di portiere di riserva con Francesco Massaro, mentre il secondo dovrà lottare per non essere l’altro giocatore tagliato per arrivare alla selezione che prenderà parte alla gara. Ancora out l’infortunato Michael Bodegas.

Dalle indicazioni derivanti anche dalla scelta del sostituto di Presciutti appare però più probabile che possa essere proprio capitan Matteo Aicardi l'unico centro di ruolo, con il giallorosso Spione in tribuna. Occorre una vittoria con ampio margine per poi giocarsi il primo posto nel raggruppamento in casa con la compagine balcanica.













