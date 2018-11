Italia-Francia, Europa Cup 2019 pallanuoto: orario d’inizio e come vederla in tv

Il grande giorno è arrivato, il Settebello fa tappa ad Imperia: l’Italia della pallanuoto maschile ospita la Francia nel match valido per la seconda giornata dell’Europa Cup. All’esordio gli azzurri sono stati sconfitti a Podgorica ai tiri di rigore per 11-8 dai padroni di casa del Montenegro dopo l’8-8 dei tempi regolamentari.

L’Italia ha comunque mosso la classifica, conquistando un punto, mentre ai montenegrini ne sono andati due: la gara contro i transalpini non va sbagliata per nessun motivo, anche se la differenza tra le due compagini è chiara. A qualificarsi alla Final Eight saranno le prime due del raggruppamento.

La partita si giocherà questa sera alle ore 20.00 e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport+HD, mentre in streaming sarà visibile su RaiPlay. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale della sfida.

Di seguito il programma completo della seconda giornata di Europa Cup:

Martedì 13 novembre ore 20.00

Italia-Francia

diretta tv su RaiSport+HD

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale su OA Sport













Foto: Enrico Spada