Juventus-Cagliari stasera in tv, a che ora inizia e dove vederla. Il programma su DAZN

Oggi, sabato 3 novembre alle ore 20.30 l’Allianz Stadium di Torino ospiterà il match tra Juventus e Cagliari, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019.

I campioni d’Italia, desiderosi di confermare la propria leadership nel torneo nazionale, affronteranno tra le mura amiche i sardi in un confronto sulla carta a senso unico. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, sembrano un’armata invincibile e il solo mezzo passo falso di questa prima parte d’annata contro il Genoa, costellata da sole vittorie, sta a dimostrare la forza della compagine allenata da Massimiliano Allegri. I rossoblu, però,non vorranno di certo recitare il ruolo della vittima sacrificale e cercheranno di prendere spunto dal match disputato dal Grifone a Torino, per uscire dal rettangolo di gioco piemontese con un risultato positivo. Osservati speciali tra le fila degli ospiti saranno Leonardo Pavoletti e Nicolò Barella, riferimenti importanti nello scacchiere cagliaritano.

A che ora inizia e dove vederla. Il programma su DAZN

Juventus-Cagliari sarà trasmessa solo sulla nuova piattaforma DAZN. E’ comunque possibile vedere la partita in televisione se si possiede una smart tv, scaricando l’applicazione, avendo già un abbonamento a Sky Q o a Mediaset Premium.

Sabato 3 novembre

ore 20.30 Juventus-Cagliari – Diretta su DAZN e DIRETTA LIVE testuale su OASport. Il match sarà disponibile sui seguenti dispositivi:

online, su www.dazn.it, tramite browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer

su Smart TV Samsung Tizen (modelli 2017–2018), LG WebOS TV e Android TV

su dispositivi connessi come Apple TV e Chromecast

su smartphone e tablet con sistemi operativi Android e iOS

sulle console di gioco Playstation 4 e Xbox One

Inoltre, usufruendo di device connessi come Apple TV, Chromecast e Amazon Fire TV Stick, è possibile guardare DAZN su ogni TV, anche se questa non offre supporto diretto. Ci sarà disponibilità anche sui modelli 2015-2016 di Samsung Tizen TV, su Amazon Fire TV Stick e Amazon Fire Tablet. E’ possibile associare fino a sei device per ogni account, due dei quali possono essere utilizzati contemporaneamente. Per accedere al servizio basterà registrarsi sul sito e creare un account.













