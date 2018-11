MotoGP, Test Valencia 2018: quando si svolgono? Date, programma, orari e tv

Si è ufficialmente chiusa la stagione 2018 del Motomondiale ma è già tempo di pensare alla prossima. Piloti e team inizieranno a farlo sin da subito, con i primi test in vista dell’annata 2019. Tra due giorni a Valencia, i protagonisti cambieranno moto e tute e inizieranno a saggiare il primo approccio con i nuovi mezzi in vista del campionato che prenderà il via a marzo.

Gli spunti di interesse saranno numerosi, molto più di quanto accaduto nella scorsa annata. Marc Marquez si troverà subito a suo agio con la nuova Honda? Il suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo, eh si, Dani Pedrosa ha appeso i guanti al chiodo, riuscirà a dimenticare in fretta la Ducati? Le Yamaha avranno un avvio meno disastroso rispetto a 12 mesi fa? L’accoppiata Andrea Dovizioso-Danilo Petrucci come si approccerà alla nuova Desmosedici? I quesiti sono tantissimi, e non ce ne vogliano Suzuki e Aprilia. Quest due-giorni di testa valenciani, dunque, saranno quanto mai importanti e da seguire minuto per minuto.



I test sul circuito Ricardo Tormo saranno seguiti con copertura live da Sky Sport, sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208) per cui si potrà vedre anche su SkyGo su pc, smartphone o tablet. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle 12 ore dei primi test in vista del 2019. Di seguito il programma completo delle sessioni sul circuito spagnolo.

PROGRAMMA TEST VALENCIA 2018

Martedì 20 novembre

ore 10:00 – 13:00 Prove 1 – Diretta Sky Sport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Prove 2 – Diretta Sky Sport MotoGP

Mercoledì 21 novembre

ore 10:00 – 13:00 Prove 3 – Diretta Sky Sport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Prove 4 – Diretta Sky Sport MotoGP

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo